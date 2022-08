Juntaba para concierto de BTS, pero su mamá le quitó el dinero para comprar comida

(Video: TikTok / @belen_solange)

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Tal como reza el famoso tema del salsero panameño Rubén Blades, una jovencita se llevó la sorpresa de su vida al ver la acción que cometió su mamá con tal de que se alimente.

Y es que así son las madres, muchas veces se las ingenian de una y mil maneras para que sus criaturas no pasen hambre. Aunque esta vez, todo parece indicar que se pasó un poquito de la raya . Igual provocó cientos de comentarios jocosos y reacciones en todas las redes sociales.

Ocurre que, como se puede ver en un video que ya es viral en la red social de TikTok, una precavida jovencita y fanática del grupo surcoreano BTS comenzó un particular plan de ahorros en casa con la finalidad que, si algún día se le diera la oportunidad, contar con el dinero suficiente para ver un show de sus artistas favoritos. Pero su plan no salió como pensaba.

Según las imágenes subidas por la usuaria identificada con el nombre de @belen_solange, una muchachita decidió usar una botella de plástico como alcancía.

Su idea era ir depositando en ella el poco dinero que podía ir ahorrando en el transcurso del tiempo. El objetivo principal era usar lo ahorrado en un hipotético concierto de BTS . Pero su progenitora se encargó, de manera cruel, según algunos cibernautas, de romperle las ilusiones y ahora deberá comenzar de nuevo en pos de lograr su sueño.

De acuerdo con el clip de tan solo 17 segundos de duración, la señora comenzó a entregar varios platillos de comida del local favorito de la joven, que no dudó ni un solo segundo en comenzar a devorar la deliciosa comida.

Cuando ya había comenzado a comer, la niña le preguntó de manera inocente a su progenitora de dónde había sacado el dinero para comprar la comida, pues tampoco era un lugar muy barato.

Sin poder aguantar la risa, la mamá le confesó de donde habían salido las monedas para la comida que ya había comenzado a degustar: de la alcancía hecha en casa.

Pero en lugar de explotar en cólera al ver que sus planes de ver a BTS se venían abajo, una reacción lógica tal vez, la joven prefirió ver el lado amable de la vida y optó por reír a carcajadas de la curiosa situación que le había tocado vivir.

Como era de esperarse, el video ya se ha convertido en viral en cuanta red social se ha compartido. Tan solo en la aplicación de TikTok, las simpáticas imágenes de la complicidad entre madre e hija, ya han sido reproducidas más de 900 mil veces. En el apartado de los me gusta, los corazones rojos ya suman más 72 mil.

Con relación a los comentarios, se pueden ver que la mayoría festeja el momento y la manera asertiva en la que la niña acepta la decisión de la madre sin hacer un berrinche. Ya entenderá que en la vida hay cosas mucho más importantes que un concierto.

“La botella dice CONCIERTO”, “mi mamá me hace eso le quitó sus perfumes caros”, “nooo eso no se hace”, “Que bueno que te rías 😂😂😂y no te enojes”, “yo quisiera ser así con mi mami pero se fue con sus otros hijos”, “ríe para no llorar 😅 si soy también jajaja me contagia la risa”, “No, sus ahorros... espero haya sido una broma y el dinero este completo”, “mi mamá hace eso y normal por mí”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post original.

