Joven que se contagió con la viruela del mono denunció que lo despidieron arbitrariamente del Congreso

Joven denuncia al Congreso por discriminación, estigmatización y maltrato por la forma en que ha sido tratado tras contagiarse de la viruela del mono.

Una grave denuncia realizó un joven sobreviviente a la viruela del mono, quien acusó al Congreso de la República de despedirlo arbitrariamente de su trabajo, pese a que retornó a sus labores tras combatir esta enfermedad.

Carlos Augusto Marina se desempeñaba en el Congreso en el área de Comunicaciones, hacía roles de community manager en una comisión especial presidida por la congresista Mari Ruiz del partido político APP.

Según contó, él se reportó enfermo y fue el 10 de julio que se le diagnostica la viruela del mono, sigue un tratamiento y fue internado. Tras varios días de atención médica y de evolución fue dado de alta y cuando ha querido volver a sus funciones en el parlamento le dicen que no puede ejercer su labor. El comunicador ha denunciado discriminación, maltrato, estigmatización, por enfermarse de este nuevo virus que médicamente ya lo combatió.

“Yo soy una persona que dio positivo a la viruela del mono el 10 de julio con certificado del Ministerio de Salud. Yo cumplí mi cuarentena, el aislamiento de 21 días, como manda el protocolo. Me curé de la enfermedad, presentó mis documentos al Congreso de la República a Recursos Humanos para poder reincorporarme a mis labores este 1 de agosto y el día 2 agosto me voy a trabajar como es de costumbre y me dicen “hasta aquí nada más””, explicó el joven a ATV Noticias.

“La explicación fue básicamente ‘término de confianza’ no hay otra explicación para la entidad. Sin embargo, para mí es indignante porque estoy saliendo de un cuadro bastante complicado en el tema de salud porque es una enfermedad de la cual no se conoce mucho. Inclusive los síntomas son muy diferentes en cada uno de los pacientes y en mi caso ha sido una situación bastante dolorosa por la aplicación de medicamentos que finalmente me tuvieron en una incertidumbre sobre qué pasará de ahora en adelante y muy aparte del tema de estigmatización que ya había en el Congreso de la República porque el mismo sindicato había viralizado mi caso en redes sociales y el temor de regresar, del miedo que me tenían como ex paciente me causaba mucha preocupación y aun así yo regresé a mis funciones y me encuentro con esta sorpresa”, añadió.

Joven denunció que fue sacado arbitrariamente de sus labores en el Congreso del Perú. Foto: Captura ATV

Pide justicia ante despido arbitrario del Congreso

Al ser consultado sobre qué es lo que busca el joven al hacer público su caso, Carlos Agusto mencionó que busca justicia y que se visibilice esta situación en la que nadie está libre de contraer esta enfermedad.

“En un principio, cuando se hizo conocido mi caso, muchos me dijeron que posiblemente las puertas del Congreso se me cierren y que tuviera mucho cuidado con las consecuencias que pueden pasar a raíz que hice la denuncia de mi caso. Sin embargo, yo me muestro ante el público diciendo “Yo soy ese trabajador del Congreso del cual tanto se habló que tuvo viruela del mono, tengo nombre, tengo apellido, tengo un rostro y quiero que se conozca mi caso porque no quiero que se vuelva a repetir dentro del sistema público o privado que bajó de esa careta del ‘término de confianza’ a una persona que recién está saliendo de un cuadro clínico complicado simplemente le dejen en la calle””, contó.

“No es mi intención reincorporarme al trabajo, no es mi intención de que me reincorporen, mi intención es que se haga justicia y que se visibilice este tipo de casos qué le puede pasar a cualquiera”, agregó.

Foto de archivo ilustrativa de tubos de ensayo con una etiqueta de positivo a la viruela del mono May 23, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/

Testimonio y síntomas al dar positivo a la viruela del mono

El joven, quien conversó con ATV Noticias, dio a conocer los síntomas y cómo fue la evolución de su enfermedad al contar que luego de 21 días pudo ser dado de alta tras vencer a la viruela del mono.

“El primer síntoma que yo tuve fue un frío intenso y cuando me voy al centro de atención que se encuentra dentro del Congreso me dicen que mi presión ha bajado a tal nivel de que estaba haciendo hipotensión y un cuadro de arritmia cardíaca qué podría complicar aún más mi situación de salud, pero en ese momento no había ni siquiera ningún indicio de la enfermedad de la viruela del mono porque el Ministerio de Salud no tenía la hipotensión como síntoma de esta enfermedad”, mencionó

“Me dieron descanso médico y posteriormente a ese descanso de 2 a 3 días me reincorporo al trabajo y dentro de las oficinas del Congreso me doy cuenta de que estoy como una especie de intoxicación y lamentablemente cuando vuelvo ir al tópico se dan cuenta de esas erupciones que tenía ya en la espalda, entonces convocan a un especialista y este menciona que soy un paciente en riesgo. En ese momento me llevan en ambulancia a una clínica privada y yo hago de conocimiento a mis compañeros de trabajo de que era un paciente sospechoso de la viruela del mono ”, argumentó.

“Entonces en la clínica me hacen las pruebas y me indican que debo entrar en aislamiento porque tenía todas las pruebas que estaba haciendo un cuadro de hipotensión que no podemos controlar. En 1 a 2 días pasó en que esas ronchitas se conviertan en agua como unas ampollas, aparece la roncha y de pronto te das cuenta de que todas están llenas de agua y empieza el dolor insoportable, eso te causa fiebre, te causa mareos, causa escozor”, añadió.

Sobre la medicación El joven expresó que más que nada le dieron medicamentos para controlar la picazón, pero posteriormente le suministran penicilina para ver si había una infección detrás de esta enfermedad.

Minsa refuerza campaña de prevención contra la viruela del mono ante aumento de casos

Posible contagio de la viruela del mono

Carlos Marina contó algunos detalles de cómo habría podido contagiarse de la viruela del mono y no necesariamente por promiscuidad.

“Yo soy un paciente con enfermedad crónica y yo he estado yendo a los establecimientos de salud, imagino que ha sido ahí donde yo me he contagiado de la enfermedad, pero rechazo categóricamente que la gente diga por promiscuo, por ir a buscar parejas eventuales, de verdad que rechazo todo eso porque lo único que se busca con esas críticas es que crezca la discriminación en nuestro país”, precisó.

Contagios más frecuentes de la viruela del mono. VIDEO: TV Perú

