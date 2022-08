Congresista Víctor Cutipa considera “conveniente” que Aníbal Torres siga siendo premier

Aníbal Torres ha puesto su cargo a disposición y todo indica que en las próximas horas dejará de ser presidente del Consejo de ministros. Sin embargo, desde el Congreso, el parlamentario Víctor Cutipa señaló que no sería conveniente que Torres deje el puesto que ha ostentado durante los últimos meses y defendió la manera en que este ha respondido a las críticas provenientes desde la prensa.

“Si bien ha puesto su cargo a disposición el primer ministro, yo tendría que manifestar que es conveniente para el pueblo peruano y el país que el premier Aníbal Torres continúe en la conducción del Gabinete Ministerial”, manifestó el congresista para luego señalar que Torres ha respondido a los cuestionamientos en su contra con el mismo talante usado por sus más feroces críticos.

“En los últimos días, (el premier) ha venido recibiendo una fuerte crítica a través de algunos medios de comunicación, quienes manifestaban que es una persona confrontacional, pero hay que tener en consideración que uno responde las preguntas en el mismo tono en el que se hace la pregunta; lo que el premier ha hecho ese eso”, precisó.

El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, presentó su renuncia al presidente Pedro Castillo, lo que provocará una reorganización en el gabinete en momentos en que el mandatario es investigado por casos de corrupción, informó el miércoles el gobierno.

Aunque dijo que le gustaría que el aún premier se quede en el cargo, el legislador de Perú Bicentenario señaló que el nuevo primer ministro debe ser una persona con las mismas características que Torres Vásquez.

“Siempre es bueno oxigenar todo órgano colectivo y colegiado. Yo aún aspiro que el premier continúe encabezando este gabinete, pero en su defecto, considero que (el nuevo primer ministro) debe ser una persona con las mismas características que Aníbal Torres”, puntualizó.

A FAVOR DE LA SALIDA

Quien ha recibido con ánimo el anuncio de Aníbal Torres, es el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien es un crítico frecuente del gobierno de Pedro Castillo, se pronunció sobre la renuncia de Torres Vásquez y lo consideró como “el mejor regalo de Fiestas Patrias”.

“Creo que es el mejor regalo de Fiestas Patrias, aunque ya terminaron. Era algo esperado. El ministro ha estado simplemente generando confrontación permanente con cualquier entidad con la que tenía que acercarse”, sostuvo en declaraciones a Canal N.

Jorge Montoya consideró que renuncia de Aníbal Torres es “el mejor regalo de Fiestas Patrias”. FOTO: GEC

El parlamentario expresó que el expremier no solucionó los problemas que aquejan al país, sino que “los creó”. “No se entiende su actuar porque no ha sido positivo para el país. Creo que es una buena noticia que se vaya y espero que haya un buen cambio”, enfatizó.

En otro momento, Jorge Montoya manifestó que a su parecer Torres Vásquez habría decidido dejar el cargo debido al agotamiento propio de la posición y no porque el jefe de Estado se lo haya solicitado.

“Creo que él se fatigó del quehacer diario que tenía que cumplir, me da esa impresión. Ya está saturado, no sabe cómo manejar el tema y está viendo cómo se está saliendo de las manos las acusaciones con el presidente. No lo van a controlar, y va a salir la verdad a flote. No quiere estar presente cuando eso suceda”, señaló.

VOCEADOS PARA REEMPLAZAR A ANÍBAL TORRES

Con la renuncia de Aníbal Torres, Pedro Castillo tendrá que designar a su quinto premier en apenas un año de gobierno.

Desde el 28 de julio del 2021, el Consejo de Ministros ha visto pasar a Guido Bellido, Mirtha Vásquez, Héctor Valer, y al saliente Aníbal Torres.

En tanto, el jefe de Estado estaría barajando hasta cinco alternativas para suceder a Torres en el premierato:

Dimitri Senmache

El exministro del Interior es voceado como la principal carta para reemplazar a Aníbal Torres. Como se recuerda, Senmache fue censurado por el Congreso de la República en el marco de la fuga del exministro Juan Silva.

Alejandro Salas

El actual ministro de Cultura se ha hecho notar en los medios de comunicación como un defensor del presidente Castillo frente a las graves denuncias por corrupción que investiga el Ministerio Público.

Completarían la terna los actuales ministros de Justicia, Félix Chero; de Defensa, José Luis Gavidia; y de Comercio Exterior, Roberto Sánchez.

