Las 20 mejores frases para ver la vida con optimismo

(Freepik)

Cambiar la realidad que nos rodea y que el mundo sea un lugar mejor para vivir, siempre ha sido un viejo sueño de todos los seres humanos.

Sin embargo, convertir ese anhelo en realidad se ha convertido en casi una misión imposible por el stress de estos tiempos en lo que se pide ser productivo a todo nivel, pero muy poco del lado humano.

Pero siempre hay una voz que nos guía para mantener esa positividad a flor de piel y ver la vida con otros ojos.

Por eso en la presente nota te mostramos las 20 mejores frases para seguir con el ánimo arriba y ver el lado amable de la vida.

Los autores no son cualquier personaje que ha pasado por este planeta, sino son renombrados artistas y personalidades diversas del mundo que, con su particular punto de vista, nos ayudar a tener una mejor visión de la existencia humana.

(Freepik)

Frases

1. “Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños”

Pablo Neruda, poeta chileno y Premio Nobel de Literatura.

2. “Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan sólo ahora la hemos de gozar”

Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y escritor español.

3. “Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa”

Gabriel García Márquez, escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura.

4. “La felicidad no es algo hecho. Proviene de tus propias acciones”

Dalai Lama, líder espiritual tibetano. Premio Nobel de la Paz.

5. “No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria; trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura”

Rubén Darío, poeta, periodista y diplomático nicaragüense.

6. “Todo puede tener belleza, aún lo más horrible”

Frida Kahlo, pintora mexicana.

7. “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”

Albert Einstein, físico alemán y Premio Nobel de Física.

8. “La vida siempre espera situaciones críticas para mostrar su lado brillante”

Paulo Coelho, poeta, novelista y dramaturgo brasileño.

9. “Si llego a mi destino ahora mismo, lo aceptaré con alegría, y si no llego hasta que transcurran diez millones de años, esperaré alegremente también”

Walt Whitman, poeta, ensayista, humanista y periodista estadounidense.

10. “La vida real del hombre es feliz principalmente porque siempre está esperando que ha de serlo pronto”

Edgar Allan Poe, escritor, poeta y periodista estadounidense.

11. “Siempre me he inclinado a pensar bien de todo el mundo; evita muchos problemas”

Joseph Rudyard Kipling, escritor y poeta británico. Premio Nobel de Literatura.

12. “Toda persona tiene capacidad para cambiarse a sí misma”

Albert Ellis, psicólogo estadounidense.

13. “La vida es fascinante: sólo hay que mirarla a través de las gafas correctas”

Alejandro Dumas, novelista y dramaturgo francés.

14. “Una vez que reemplaces los pensamientos negativos por positivos, comenzarás a obtener los resultados positivos”

Willie Nelson, cantautor estadounidense.

15. “Todo parece imposible hasta que se hace”

Nelson Mandela, político, activista y abogado sudafricano.

16. “La felicidad suele colarse por una puerta que no sabías que habías dejado abierta”

John Barrymore, actor estadounidense.

17. “El fracaso es una buena oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia”

Henry Ford, empresario estadounidense.

18. “Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente, y optimismo desafiante para encarar el futuro.

Isabel Allende, escritora chilena.

19. “Una vez has elegido la opción de la esperanza, cualquier cosa es posible”

Christopher Reeve, actor estadounidense.

20. “Lo que no me mata, me hace más fuerte”

Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo, filólogo y poeta alemán.

