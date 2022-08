Feriado 6 de agosto: ¿cuánto me pagarán si trabajo ese día?

El 6 de agosto ha sido decretado como un nuevo feriado bajo la Ley Nº 31530 con el fin de conmemorar la batalla de Junín. Con este día el Perú tiene un total de 14 feriados, por lo que los trabajadores y las empresas deberán de tomar en cuenta algunos aspectos relacionados con el descanso y a lo económico.

Conoce a continuación cuánto recibirás si trabajas el día 6 de agosto, ¿será un doble o triple pago? Y además, descubre cuál es el otro feriado que tiene este mes.

¿QUÉ SE CELEBRA EL 6 DE AGOSTO EN PERÚ?

El feriado del 6 de agosto se conmemora la Batalla de Junín, uno de los últimos enfrentamientos que sostuvieron los ejércitos realistas y patriotas en el proceso de la Independencia del Perú en 1824. Este evento se convirtió en un antecedente importante a la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824) que selló la victoria del bando patriota.

¿CUÁNTO DEBO RECIBIR SI TRABAJO EL FERIADO 6 DE AGOSTO?

Si trabajas el 6 de agosto recibirás un doble pago a fin de mes y esto aplica para el sector público como el privado. Recuerda que el pago total de tu salario incluye todos los días feriados del mes, por lo que el primer pago del 6 de agosto ya está cubierto.

Sin embargo, si trabajas en esta fecha, toma en cuenta que recibirás un doble pago tal como lo indica la legislación.

Por ejemplo, si el trabajador recibe S/ 1500 soles mensuales, deberá de dividirlos entre 30 días y el resultado será 50. Eso quiere decir que, por día laborado, percibe S/ 50 soles.

Entonces si trabaja el 6 de agosto, por esa fecha recibirá un adicional de S/ 100 soles, monto que verá a fin de mes.

DATO: No se le denomina pago triple porque el pago general es aquel que el trabajador ya conoce y el monto adicional solo equivale a dos pagos, según ‘El Peruano’.

| Foto: Agencia Andina

¿QUÉ PASA SI DESCANSO OTRO DÍA SUSTITUYENDO AL 6 DE AGOSTO?

Si acordaste con el empleador en trabajar el feriado 6 de agosto y descansar otro día como reemplazo de este, entonces deberás de tomar en cuenta que no recibirás ningún pago extra al común que percibes mes a mes.

Solo aquellos que laboren y no tengan un día extra de descanso podrán hacer el cobro de la doble remuneración.

¿RECIBIRÉ UN PAGO ADICIONAL SI NO TRABAJO EL 6 DE AGOSTO?

No. Todos los trabajadores que descansen el 6 de agosto o que en su defecto coincida con su día de descanso habitual, no recibirán un pago extra, solo recibirán el pago normal a fin de mes, tal como sucede en los meses en los que no hay feriados.

DATO: La ley aplica para las dos modalidades de trabajo contempladas en el país, presencial y remoto.

| Composición: MML / Agencia Andina

¿QUÉ OTRO FERIADO HAY EN EL MES DE AGOSTO?

Hay un feriado nacional y es el 30 de agosto y se celebra el día de Santa Rosa de Lima. Solo en el caso del sector público el 29 de agosto es día no laborable, pero compensable.

FERIADOS EN PERÚ 2022

Ahora, según el artículo 6, además del 6 de agosto, los días feriados son los siguientes:

- Año Nuevo (1 de enero)

- Jueves Santo y Viernes Santo (movibles)

- Día del Trabajo (1 de mayo)

- San Pedro y San Pablo (29 de junio)

- Fiestas Patrias (28 y 29 de julio)

- Santa Rosa de Lima (30 de agosto)

- Combate de Angamos (8 de octubre)

- Todos los Santos (1 de noviembre)

- Concepción (8 de diciembre)

- Batalla de Ayacucho (9 de diciembre)

- Navidad del Señor (25 de diciembre)

SEGUIR LEYENDO