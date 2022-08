Pedro García y la tarea por resolver en la selección peruana que deberá corregir Juan Reynoso si es el técnico

Pedro García contó la tarea pendiente de la selección peruana para el futuro.

El nombre de Juan Máximo Reynoso es el que ha sonado con mucha fuerza en la última semana para tomar el relevo de Ricardo Gareca en la selección peruana. Incluso se especula que en los próximos días podría ser oficializado. En ese sentido, el periodista Pedro García habló de esta chance y de la tarea que tendría que resolver el ‘Cabezón’ si finalmente es el elegido.

Para referirse a este tema, en el programa deportivo ‘Al Ángulo’ cada panelista dejó sus impresiones por el empate sin goles entre Sporting Cristal y Alianza, que se jugó el pasado domingo 31 en el Estadio Nacional. Ahí fue cuando el comentarista aprovechó el cotejo para indicar la cuestión pendiente de la ‘bicolor’.

“ Creo que termina 0 a 0 porque ahí se ve el principal problema que Reynoso tiene que resolver como técnico de Perú: el gol. Porque luego tiene un grupo convencido. No digo que va a convocar a los mismos, pero el grupo, la columna vertebral se conoce y está convencida de que se puede ganar. Antes eso no existía. Esa fue ‘chamba’ de Gareca, convencer a los jugadores que se podía ganar. Y lo hicieron, no quiero repasar todo lo que se ganó en la época de Gareca”, aseguró para el espacio televisivo de Movistar Deportes.

En eso, añadió que la confianza del jugador es otro factor en que deberá trabajar, tomando en cuenta que el elenco nacional viene de caer ante Australia en el repechaje que lo dejó fuera del Mundial de Qatar 2022.

“Reynoso hereda un grupo convencido y el reto suyo transita por recuperar la fe, que es una cosa que no es dinámica. El convencimiento también tiene bajones, por una eliminación como pasó recién. Lo principal es eso y es encontrar soluciones arriba”, dijo.

Su argumento se basa en que el combinado patrio cuenta con contadas individualidades capaces de llegar al gol, por lo que deberá poner énfasis en el resto de los futbolistas. A eso lo respalda su estilo de juego, priorizando el cero en arco propio. “El 0-0 refleja la chamba pendiente de Perú, para un fútbol que depende excesivamente de unos pocos. Luego, tiene una característica y es que puede ganar o perder, pero sus equipos defienden bien. Ese es el sello del técnico”, declaró.

De este planteamiento, rescató que lo puede ejecutar siempre dependiendo del equipo contrario. “También es un técnico pragmático, sí plantea de acuerdo con el rival. No es igual Bolivia en Lima que Brasil de visita”, agregó.

El periodista se refirió al técnico nacional y lo que le aportaría a la 'bicolor'. | Video: Movistar Deportes

Y es que en esa igualdad entre ‘celestes’ y ‘blanquiazules’ se generaron varias ocasiones, principalmente por parte de los primeros. Sin embargo, no lograron transformarlas en anotaciones que les den la victoria. Uno de los principales responsables de que los ‘íntimos’ no hayan visto su valla vencida es por la gran actuación de su arquero Franco Saravia. El jugador de 23 años tapó de todo y se lució en varios pasajes del encuentro, pero sobre todo al final con una triple atajada.

Ahora, si lo vemos desde una vista panorámica, en efecto, el problema del gol es uno de los primordiales en el balompié nacional. Más aún en su selección, cuyos elementos en el ataque, salvo Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, el resto no tiene ese instinto natural de marcar. André Carrillo y Christian Cueva han aparecido últimamente en dicha faceta, aunque se requiere de más jugadores con vocación de cara al gol.

Se verá si es Juan Reynoso el encargado. Aunque lo mencionó Pedro Eloy, sí le otorgaría a la ‘blanquirroja’ esa fortaleza defensiva que, por años, ha sido un déficit para trabajar.

Gianluca Lapadula fue el hombre gol de Perú en las últimas Eliminatorias. | Foto: FPF

