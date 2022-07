Yoshimar Yotún, Carlos Lobatón y Jorge Soto recordaron anécdotas de los partidos Cristal vs Alianza Lima

(Video: Sporting Cristal)

El club Sporting Cristal reunió a Yoshimar Yotún, Carlos Lobatón y Jorge Soto en una charla para recordar los momentos más anecdóticos de los duelos ante el equipo blanquiazul. El video recogió sus testimonios a vísperas del esperado encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima que se llevará a cabo el domingo 31 de julio a las 3:30 p.m. en el estadio Nacional como parte de la quinta jornada del Torneo Clausura.

Jorge Soto inicia la conversación al reconocer que los partidos que le tocó enfrentarse a Alianza Lima fueron positivos para él, de manera individual, y para su equipo. “Lindos partidos para jugar. Bonitos, especialmente en el Estadio Nacional. He tenido la oportunidad de ganar, a veces empatar o perder. La gente que va, lo va a disfrutar”, mencionó el exfutbolista de 50 años.

Cristal sorprendió con un 2-0 a Alianza Lima en el estadio Nacional durante el torneo 2006.

Por su parte, Yoshimar Yotún dijo lo siguiente: “Son especiales, son partidos que uno espera. Me ha tocado ganar, me ha toca perder también, varias veces he perdido. Pero creo que son esos partidos para recordar, para revivir”. Carlos Lobatón también dio su apreciación de los diversos encuentros entre ambas escuadras limeñas. “(Los partidos entre Cristal y Alianza) Son bonitos, emotivos y bastante jugados. En los últimos años hemos tenido resultados positivos”, añadió.

Durante el 2006, se jugó un partido en el Nacional. Sporting Cristal le ganó a Alianza 2 a 0. “Tuve la oportunidad de hacer el segundo gol, de volea”, resaltó Soto. Lobatón recordó aquel momento. “Me acuerdo ‘clarito”, dijo el popular mediocampista. Yotún reconoció que, a diferencia de sus similares presentes a su lado, él nunca ha hecho gol ante el cuadro blanquiazul. “He ganado, pero no he hecho gol. Como siempre lo he dicho, yo celebro mucho estos partidos, celebro los goles de mis compañeros porque siempre son semanas polémicas. Salen los resultados de partidos pasados pero a esta realidad, el equipo está muy bien, muy concentrado, no deja de ser especial y emotivo”, resaltó Yoshi.

Cristal ganó el Clausura 2014 con el 1-0 frente a Alianza Lima en el estadio Nacional.

“La satisfacción de ganarle a un rival clásico como lo es Alianza, es impagable”, añadió Lobatón a la conversación. Los tres ex ‘Celestes’ recordaron que, además de ganar cotejos aislados, el ganar títulos ha sido meritorio para la plantilla. “La final del Clausura fue en el 2014 en Arequipa. Fue un gol muy gritado (marcado por Sergio Blanco en el arco de George Forsyth). Fue una semana dura, nos dieron con palo. Fue un partido muy jugado, con mucha polémica por los dos lados. Al principio, salimos a matar. Altura por los dos lados (estadio de la UNSA en Arequipa)”, amplió Yotún.

En la línea de los recuerdos, Soto mencionó el famoso 5-2, también en el Nacional. “Fui el quinto gol y fue una alegría inmensa. Siempre los clásicos se juega a estadio lleno y ojalá que el domingo eso sea lo primordial”. Lobatón también se refirió al próximo encuentro de Cristal y Alianza en torno a la afición. “Se tiene que llenar el estadio, la gente tiene que ir a apoyar, a disfrutar del espectáculo. Este equipo está bien”. Yoshimar Yotún concluyó con su opinión sobre el presente del club ‘Cervecero’. “Los dos equipos están arriba, recién comienza el Clausura pero los dos están bien. Que vayan a disfrutar, que vayan a apoyar y que hagan sentir al rival que están de visita”, finalizó.

