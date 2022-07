Comas: policía captura a peligrosa banda criminal que pretendía asaltar agente bancario con armas, explosivos y pasamontañas

Nuevamente la policía nacional arremete contra la delincuencia; esta vez se trata de dos delincuentes de nacionalidad venezolana quienes a armados hasta los dientes habían llegado hasta un agente bancario ubicado en la avenida Tupac Amaru intersección con la avenida Jamaica en el distrito de Comas.

Se trata de ‘Los Ex del Norte’, ambos delincuentes habían acudido hasta el negocio que habían tazado, pero no contaban con que personal de la División de Emergencia de la policía les seguía los pasos para poner una vez más a la delincuencia contra las cuerdas.

El chofer del mototaxi identificado como Jerry Smith Villegas Ramos (27) al momento de ser reducido por las fuerzas del orden, denotó su preocupación y temor por lo ocurrido, incluso manifestó a los efectivos policiales que él no tenía implicancia en el acto delictivo, tan solo les había hecho una carrera hasta los exteriores del lugar que iba a ser siniestrado.

“Yo les he hecho la carrera acá nomas; yo soy el conductor de la moto, ellos me pidieron que los traiga desde celima hasta año nuevo, yo los he traído y me pidieron que me cuadre acá”, mencionó entre lágrimas el chófer.

En la intervención por parte de los agentes policiales se logró hallar dos armas de fuego plenamente abastecidas, cartuchos de explosivos y pasamontañas con las que iban a ocultar muy bien sus identidades.

Los otros dos delincuentes fueron identificados como Yervinsson José Fonseca Acosta (20) y Yeiversson Fonseca Acosta (18), ambos ciudadanos foráneos cuentan con antecedentes por haber cometido delitos de robo.

Los tres implicados fueron derivados hasta la Depincri de Comas para que puedan ser dispuestos ante la justicia y puedan proceder con las investigaciones del caso.

