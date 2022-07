Foto perro sin pelo / Andina

También conocido como el ‘perro calato’ o ‘perro viringo’, esta es una raza que es originaria del Perú. Su crianza es usualmente para que este animalito se convierta en una compañía.

Sobre su historia se conoce que el perro sin pelo hizo su aparición entre el año 300 a.C hasta el 1460. Gracias a la evidencia que se dejó en ceramios podemos apreciar cómo los representaban, así como restos óseos hallados en los populares entierros rituales que eran practicados en tiempos precolombinos.

El 22 de octubre del 2001 fue la fecha en la que el Congreso Nacional de la República, mediante el Decreto Ley N° 27537, lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación y lo reconoció como una raza originaria del Perú . ¡Conoce más sobre ellos!

¿Qué perros son de Perú?

Todos los peruanos y peruanas nos debemos sentir orgullosos de que se considere al perro sin pelo como un animal nacional. Su principal característica es que no tiene crecimiento de vellos o cabello en su cuerpo.

¿Por qué el perro peruano no tiene pelo?

Existen dos variedades de perro sin pelo. La desnuda, cuya característica principal es la ausencia de pelo en el cuerpo, y la variedad con pelo, recubierta con una capa que la protege íntegramente.

La variedad desnuda, donde el perrito no tiene pelo, se encuentra asociada al factor ligado con su alopecia congénita. También se vincula a esta carencia a la presencia de cuadros de hipotricosis congénita o hipoplasia ectodérmica.

¿Qué beneficios tiene el perro peruano?

Este can suele ser conocido por no tener pelaje, aunque existen algunas excepciones. Pese a ello, no mantienen un crecimiento en comparación con otros perros.

Sus uñas crecen con mayor rapidez que otras razas, por tal motivo, sus garras suelen ser prominentes. ¿Sabías que no tienen premolares? No hay duda que este animal de raza pequeña-mediana es una especie que debe seguir estudiándose y proteger.

Este Patrimonio Cultural y fiel compañero es un agente que ayuda a nuestra salud, sobre todo para aquellas personas que sufren de asma.

Para TV Perú, Claudia Gálvez, fundadora de la Asociación Amigos de los Perros sin Pelo del Perú (AAPSPP), explicó que este perro tiene tres grados más que la temperatura corporal de los humanos.

¿Eso que significa? Aquellos que duerman con este animalito, y que tengan enfermedades respiratorias, pueden evitar sufrir cambios bruscos de temperatura, sobre todo en época de invierno. Al no poseer pelo, es una de las razas recomendadas para los que son alérgicos al pelo.

DÍA DEL PERRO SIN PELO DEL PERÚ

Desde el año 1985 se celebra el Día del Perro sin Pelo del Perú. Considerada una fecha para resaltar nuestra cultura viva, ya que estos canes se encuentran relacionados al país y su identidad.

Existen comunidades de cuidadores que se reúnen cada 12 de junio para compartir sus experiencia y mostrar a sus compañeros de cuatro patas al mundo entero.

Como parte de las acciones para su cuidado y protección, el Instituto Nacional de Cultura, que luego adoptó el nombre de Ministerio de Cultura, estableció en 2001 la Resolución Directoral N°001-INC, una medida en la que se dispuso que el perro peruano fuera incluido en los museos de sitio y zonas arqueológicas del Sistema Nacional de Museos y Zonas Arqueológicas de la costa peruana.

Es así como en la actualidad podemos encontrar espacios donde se exponen las condiciones para asegurar su crianza, cuidado y desarrollo de este inteligente y hermoso compañero de cuatro patas.

