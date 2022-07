Este 1 de agosto la Subcomisión del Congreso continuará analizando denuncia contra Pedro Castillo

El proceso continúa. Esta noche se confirmó que, desde el lunes 1 de agosto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso continuará con el análisis en relación a una de las denuncia contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

El tema principal de esta demanda es por la presunta traición a la patria y en dicha fecha se revelarán los testimonios de los denunciantes, quienes señalan al jefe de Estado de ofrecer salida al mar para el país vecino de Bolivia, pero en territorio peruano.

Esta cita se realizará de forma virtual, y según la agenda detallada que se compartió de manera pública, en la décimo octava sesión extraordinaria de dicho grupo de trabajo manifestarán su versión de los hechos los seis demandantes.

En la lista de testigos figuran los nombres de: Fernán Altuve, Francisco Tudela, Hugo Guerra Arteaga, Lourdes Flores Nano, Ángel Delgado Silva y César Alfredo Vignolo, quienes deberán hacerse presente en la audiencia del primer día del mes de agosto.

Dentro de la agenda para este próximo lunes, también se incluye la audiencia de la denuncia constitucional del exfiscal supremo Luis Arce Córdova contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Por otro lado, al promediar las 10:00 horas se tiene planificada una audiencia sobre la demanda constitucional contra el exministro del Interior Juan Carrasco Millones por presunta infracción de los artículos 43, 45, 126 (segundo párrafo) 146, 153 y 158 de la Constitución.

Sobre este tema puntualmente, se conoce que el extitular del sector y exministro de Defensa fue denunciado por la probable comisión de los delitos de aceptación ilegal de cargo público y falsedad genérica, tipificados en los artículos 382 y 438 del Código Penal.

DETALLES DE LA DENUNCIA A PEDRO CASTILLO

Como se recuerda, el primer mes de este año, el presidente de la República, Pedro Castillo, brindó una entrevista a la cadena CNN en Español, donde declaró la posibilidad posibilidad de consultar al pueblo peruano para que se manifieste sobre una salida al mar de Bolivia por territorio nacional.

A partir de este punto, se denunció al jefe de Estado, por configurar una infracción a diversos artículos de la Constitución Política del Estado e incurre en el artículo 325 del Código Penal referido al delito de traición a la Patria.

Sobre el tema, el mandatario, presentó sus descargos y aseguró que “en ningún momento se habla si Bolivia tendrá acceso al mar por decisión del Gobierno o si está en planes del Gobierno brindarle acceso al mar”, sino que se trata solo de su opinión como mandatario.

Por su lado, el presidente Pedro Castillo decidió recurrir al Tribunal Constitucional para anular la denuncia por presunta traición a la patria que es analizada en el Congreso de la República.

“Si los peruanos están de acuerdo” porque “yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, “¿Y si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo [...] Ese es su derecho. Haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan”, afirmó al medio internacional.

Según el diario El Comercio, la Primera Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial (PJ) concedió el recurso de agravio constitucional interpuesto por la defensa del mandatario con el fin de que el expediente sea enviado al TC en los próximos días. Una vez instalado el recurso allí, los siete magistrados tendrán que decidir quién será el ponente de la causa que vea el caso de Castillo.

