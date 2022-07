Frases por Fiestas Patrias en Perú: los mejores mensajes y saludos para compartir

Fotos Fiestas Patrias / Andina

¡Feliz 28 y 29 de julio! Este mes es de celebraciones en toda la Nación al conmemorarse un año más de nuestra independencia. Los peruanos, que viven en el país o se encuentran en el extranjero, se unen a los festejos que exponen el orgullo que se tiene por estar en este territorio bendecido por sus recursos y con un legado histórico único que es admirado en el mundo.

Las redes sociales se han compartido en las plataformas favoritas de los nacionales para expresarse. Es así como muchos de nuestros contactos se hacen presentes en sus cuentas con imágenes, frases y mensajes.

Más de uno deja en claro qué significa ser peruano y por qué se sienten orgullosos de estar en este país. Te compartimos algunas opciones de frases, mensajes y saludos por Fiestas Patrias para que los uses en tus publicaciones.

¿CÓMO FELICITAR POR FIESTAS PATRIAS?

- “Recuerda... Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer. Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó, y te amarán con todo el corazón”.

- “¿Qué es ser peruano? Te lo explicaría, pero... no lo entenderías. Es más que una nacionalidad, es amar la tierra que nos vio nacer”.

- “Amar al Perú no es desechable, no se altera, es único y no tiene comparación”.

- “Tú y yo tenemos algo que hacer en este 28 de julio... ¡Celebraremos nuestras Fiestas Patrias!”.

El dato: celebra estas Fiestas Patrias preparando un delicioso pisco sour, nuestra bebida bandera.

- “Perú es mi familia, mis recuerdos, mis logros... es todo lo que soy. Feliz día a todos”.

- “Y como dijo el Zambo Cavero... Sobre mi pecho, llevo tus colores. Y están mis amores, contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos, y así triunfaremos contigo, Perú”.

- “En este grupo todos somos puro corazón. Que nadie nos quite el orgullo de ser peruanos”.

- “El Perú no es solo Machu Picchu, el ceviche o el pisco, el Perú lo hacemos todos ¡Felices Fiestas Patrias!”.

¿CÓMO SALUDAR A NUESTRO PERÚ?

- “Estoy feliz de haber nacido y crecido en esta tierra bendita”.

- “Soy peruano y con la mano en el pecho, saludo a todos en este 28 de Julio, una fecha importante que marca nuestra identidad”.

- “Juntos podemos crear un futuro digno, con oportunidades y que no aparte a nadie. Eso es el Perú, eso es ser peruano”.

- “¿Por qué tan formal? Pues... Hoy celebramos la independencia del Perú, y se festeja con honores”.

FRASES BONITAS POR FIESTAS PATRIAS PERÚ

- “Para todos aquellos que aman con el corazón al Perú, feliz 28 de Julio”.

- “Ni la distancia, ni los cambios de horario, harán que te deje de amar mi querido Perú. Siempre contigo hasta el día que descanse en tu tierra”.

- “Todos debemos dar lo mejor de nosotros para hacer del Perú una gran nación. ¡Feliz 28 de julio para todos!”

- “Perú, mi país, nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra del sol”.

¿CUÁL ES EL MENSAJE DEL BICENTENARIO DEL PERÚ?

El mensaje del bicentenario del Perú estuvo a cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, en el año 2021. Estas son las frases que dejó en su discurso hacia todos los peruanos.

- “Desde el primer día, pusimos todo nuestro esfuerzo y empeño para resolver progresivamente los justos reclamos de los diferentes sectores, a pesar de la crisis sanitaria y económica que aún afectan a muchas familias en nuestro país”.

- “El gobierno del pueblo no escatimará ningún esfuerzo para aliviar la situación económica de las familias. Es en las circunstancias difíciles donde se necesita ver el rol activo del Estado. Haremos todo lo que corresponde, haremos todo lo posible a lo que esté a nuestro alcance, para dar y ayudar a nuestra población”.

- “Sigamos trabajando juntos para hacer realidad los anhelos del pueblo peruano, para impulsar el crecimiento y el desarrollo, pero un desarrollo que sea justo y equitativo en beneficio de todos los peruanos”.

¿QUÉ LE PUEDO DECIR A MI PERÚ?

Si deseas expresar un mensaje por Fiestas Patrias puedes empezar por reconocer qué te hace sentir parte del país, qué ocasiona ese sentimiento de patriotismo y que mantiene tu esperanza en ver una Nación democrática con oportunidades para todos sus habitantes.

