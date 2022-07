Comisión de Ética atenderá caso de congresista denunciado por violación sexual el 2 de agosto

Freddy Díaz fue denunciado por abuso sexual por una trabajadora del Congreso.

El congresista Freddy Díaz se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que una trabajadora del Congreso de la república lo denunciara por abusar sexualmente de ella. La Comisión de Ética anunció que este martes 2 de agosto sesionará para atender exclusivamente el caso del parlamentario cuyo paradero no ha podido ser identificado hasta el momento, según la presidenta del Congreso Lady Camones.

“Ante los gravísimos hechos denunciados por parte de una trabajadora del Parlamento en contra del Congresista Freddy Díaz Monago, la Comisión sesionará de manera extraordinaria este martes, teniendo como único punto en agenda el mencionado tema”, se lee en la publicación del grupo parlamentario.

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) anunció la expulsión del congresista de la bancada. “Ante la grave denuncia interpuesta contra el congresista de la República Freddy Díaz Monago, por el delito de violación sexual, la Bancada de APP ha decidido su expulsión inmediata”, publicó el grupo parlamentario.

La víctima se acercó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para denunciar el hecho perpetuado por Freddy Díaz Monago. La demandante asegura que mientras conversaba con el congresista sobre temas laborales, bebieron algunas copas, quedando ella en estado de inconsciencia, por lo cual el parlamentario habría aprovechado el momento para cometer el abuso sexual.

Freddy Díaz fue denunciado por abuso sexual por una trabajadora del Congreso.

La presunta víctima también indicó que los hechos ocurrieron en horas de la madrugada mientras ella y el denunciado se encontraban reunidos en una oficina dentro del Parlamento, ubicado en el Centro de Lima.

La demandante asegura que mientras conversaba con Freddy Díaz Monago sobre temas laborales, bebieron algunas copas de alcohol, quedando ella en estado de inconsciencia, por lo cual el parlamentario habría aprovechado el momento para cometer la violación sexual.

Asimismo, continuando con el relato de la víctima, ella despertó, pero se sentía muy extraña, con mareos, desorientada y con el cuerpo adolorido. Inmediatamente, pidió auxilio a un amigo por teléfono, quien llegó a la brevedad posible hasta la oficina perteneciente al Parlamento en compañía de un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

INUBICABLE

El congresista Freddy Díaz Monago se encuentra con paradero desconocido luego que se diera a conocer que ha sido denunciado por violación sexual contra una trabajadora del Congreso de la República, así lo dio a conocer la nueva presidente del Parlamento, Lady Camones.

En entrevista con RPP Noticias, la titular del Poder Legislativo señaló que el acusado por violación sexual se encuentra en calidad de no habido. Asimismo, informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado con su trabajo de búsqueda.

Freddy Díaz fue denunciado por abuso sexual por una trabajadora del Congreso.

“Aún no lo han ubicado, se encuentra como no habido. Él en su DNI tiene la dirección de Cerro de Pasco y se desconoce cuál es la dirección de su domicilio aquí en Lima, hasta el momento no se tiene conocimiento de ello. Están haciendo la búsqueda, sabemos que han ido al Congreso para indagar sobre su paradero pero nadie lo ha visto”, señaló Camones.

MINISTERIO SE PRONUNCIÓ

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó, a través de sus redes sociales, que el parlamentario de Alianza Para el Progreso, Freddy Díaz Monago, ha sido denunciado por violación sexual.

“Hoy el Programa Nacional Aurora del MIMP brindó apoyo emocional y atención legal a una mujer que denunció haber sido víctima de violación por parte del congresista Freddy Díaz Monago. Estamos atendiendo a la víctima. Exhortamos a la Fiscalía a actuar con la celeridad del caso”, señalaron en Twitter.

VIDEO RELACIONADO

Último discurso de María del Carmen Alva como presidenta del Congreso | VIDEO: Canal N

SEGUIR LEYENDO