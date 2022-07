Luis Molina presentará acción de amparo tras ser excluido de las Elecciones Regionales y Municipales 2022

Un candidato menos. El Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el recurso de apelación presentado por el personero legal de Avanza País contra una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Esta señalaba que la candidatura de Luis Molina a la alcaldía de Lima era improcedente por lo que quedaba excluido de las Elecciones Regionales y Municipales del 2022.

Por su parte, Molina ha rechazado la decisión de las autoridades electorales y ha anunciado que buscará revertir lo sucedido. “Ante la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de excluir la lista que presido a la Municipalidad de Lima, expreso mi enérgico rechazo y presentaré una acción de amparo”, dijo a través de sus redes sociales. Además, resaltó que no permitirá que sus derechos se vulneren.

El problema con la candidatura de Avanza País recae en su lista de regidores. Según la autoridad electoral habían documentos sin anexar y sin firma digital del personero legal, declaraciones juradas incompletas, omisión de información, entre otras falencias. La institución electoral advirtió que, en el caso del candidato Luis Molina, no incluían la firma digital del personero legal en la solicitud de licencia sin goce de haber.

Luis Molina es el candidato de Avanza País para la Alcaldía de Lima. Foto: Andina

“El personero legal afirma haber subsanado; sin embargo, se verifica que no se adjuntó ninguno de los documentos indicados”, detalla el documento emitido el último 18 de junio. El JNE señaló que la agrupación política contó con la oportunidad de subsanar las omisiones señaladas. “Al no haber sido subsanadas dentro del plazo legal otorgado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento decretado y, en consecuencia, declarar la improcedencia de la solicitud de inscripción de candidatos a la alcaldía de Lima”, se lee en la resolución.

EL CASO MORADO

Así como Luis Molina, el candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Morado, Guillermo Flores, anunció que presentará una acción de amparo ante el Poder Judicial con la esperanza de que este poder del Estado ordene al JNE se le permita a su representante ser candidato por la mencionada agrupación.

El procedimiento será revisado por el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima a cargo del juez Iván Cabrera. “El Partido Morado espera que los jueces constitucionales hagan primar la Constitución y la correcta interpretación de la ley electoral en este caso”, se lee en el comunicado difundido por la agrupación político a través de sus redes sociales.

El partido que pretendía postular a Guillermo Flores a la alcaldía de Lima busca con esta acción de amparo que el Poder Judicial deje sin efecto la resolución del JNE de inicios de julio en el que se le niega la participación a su candidato. “Nosotros cumplimos con el procedimiento y el plazo para reemplazar a una candidata a regidora que renunció a la lista, lo cual el organismo electoral cuestiona”, dice la misiva presentada.

Guillermo Flores pretendía ser el próximo alcalde de Lima.

El Jurado Electoral Especial (JEE) rechazó la lista de los Morados para las elecciones debido a que no aceptó la solicitud de reemplazo de Elsa Almendra Rodríguez Valverde, quien sustituiría a la renunciante candidata a regidora Lisseth Meléndez Vargas. Al no admitir la inclusión de Rodríguez Valverde, dicho tribunal sostiene que la agrupación no cumplió con la cuota de 20% de candidatos jóvenes que establece la Ley de Elecciones Municipales.

Por su parte la agrupación cuestiona la labor del Jurado Nacional de Elecciones al señalar que este desconoce “su propia normativa” y que ha dado “una interpretación errónea en una clara vulneración del derecho fundamental a la participación política”.

