“Voy a releer el reglamento”, dijo periodista de ESPN en alusión a fuerte falta de Carlos Zambrano que no fue cobrada

Esteban Edul, periodista de ESPN, cuestionó vehemencia de Carlos Zambrano ante Estudiantes.

Boca Juniors consiguió una importante victoria en condición de local ante Estudiantes de La Plata en el contexto de la fecha 10 de la Liga Profesional Argentina. Fue un 3-1 a su favor que le permitió escalar posiciones en su consigna por luchar en los primeros lugares. Sin embargo, uno de los puntos más bajos fue Carlos Zambrano, quien recibió una tarjeta amarilla, aunque un periodista de ESPN tuvo un irónico comentario sobre su accionar en el campo de juego, dando a entender que merecía ser expulsado.

“Les pido perdón por el desconocimiento. Voy a releer el reglamento a ver en qué parte está el inciso que dice que no se puede echar a los centrales de Boca , porque no lo encuentro. Y la verdad es que los tienen que echar todos los partidos. No es serio lo de Zambrano”, señaló Esteban Edul en el programa ESPN F12.

Mariano Closs preguntó por el nombre del encargado del VAR para este cotejo, a lo que indicaron: Patricio Loustau. En eso, el mencionado comunicado siguió con su mensaje y describió la jugada en que el peruano debía ver la tarjeta roja o la segunda amarilla pese a que el árbitro Hernán Mastrangelo solo le advirtió que baje las revoluciones y se calme.

“Esta es de Mastrangelo. Él (Zambrano) está amonestado y mira la patada que pega detrás, llevándose el tobillo de Piatti, lo deja tirado. Con poca inteligencia, porque el partido ya estaba entrando en el tramo final y no lo amonestó. Y viene de partidos anteriores, porque contra Argentinos Juniors también fue igual”, comentó.

El famoso relator volvió a realizar un cuestionamiento, esta vez sobre si la acción en sí. “¿No se puede tomar como una disputa de balón?”. De pronto, el panel entero estuvo de acuerdo con la siguiente premisa: “No sé si sea roja, pero es amarilla y ya estaba amonestado”.

Por su parte, Leonardo Gabes trató de ponerse en el lado del juez principal y declaró que quizás vio que el ‘Kaiser’ impactó su patada en la pelota, mas no en el adversario. “Pienso que Mastrangelo pueda haber visto que tocó la pelota. Estoy pensando en lo que interpretó”, concluyó.

Esteban Edul criticó la vehemencia del peruano en el Boca Juniors vs Estudiantes. | Video: ESPN Fútbol Argentina

De hecho, esta temeraria acción ocurrió a los 87 minutos de la contienda. El cuadro ‘xeneize’ estaba ganando cómodamente por 3-1, aunque iba en busca del cuarto tanto. Sin embargo, no logró estar lúcido en los metros finales.

Hasta que el arquero Mariano Andújar ejecutó un contragolpe. Pablo Piatti recibió la pelota, pero fue duramente interceptado por el seleccionado peruano, quien le propinó un pisotón que lo dejó unos segundos tendido en el césped. Los jugadores del ‘Pincha’ pedían a Mastrangelo que sacara la tarjeta, pero no lo hizo.

Ahora, la cartulina amarilla llegó a los 49 minutos de la primera mitad. El futbolista nacional quiso anticipar a Leandro Díaz y, de acuerdo con las cámaras de la televisión, en la repetición se pudo apreciar que le deja levemente el codo, algo que sí fue sancionado.

OCASIÓN PREVIA

No es la primera vez que Carlos ejecuta una maniobra de este calibre. A lo largo de su carrera ha tenido este tipo de reacciones que suelen ser cobradas por los árbitros. Y muchas de ellas les ha dejado fuera de algún encuentro a modo de expulsión. En esa línea, la última ocasión sucedió ante Argentinos Juniors, cuando saltó a despejar un balón con la cabeza, pero en ese instante alzó los brazos, dándole un codazo a su rival.

Carlos Zambrano cometió una dura falta en Boca vs Argentinos.

SEGUIR LEYENDO