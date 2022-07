Trucos para que la casa se mantenga caliente durante el invierno

Personas con frío en invierno. Foto: Getty Images

En Lima, el frío se intensifica con el pasar de los días y es que nos encontramos en la temporada de invierno, que según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se trataría de uno de los inviernos más fríos de los últimos 50 años.

Hace varios días se vienen registrando temperaturas muy bajas, razón por la cual los peruanos buscan formas de sobrellevar esta baja sensación térmica, sobre todo en la casa. Esa incesante búsqueda tiene más de una solución y a continuación te mostraremos formas fáciles y prácticas de mantener el calor dentro del hogar.

¿CÓMO MANTENER LA CASA CALIENTE DURANTE EL INVIERNO?

Conoce 5 trucos para cambiar la temperatura de tu casa y mantener el calor durante todo el invierno.

1. Utiliza cortinas gruesas: Cualquier agujero o espacio mínimo permitirá que el viento ingrese generando una sensación térmica baja. La ventana es uno de los lugares donde más se da este escenario. Por ello, es recomendable usar cortinas gruesas que impidan o reduzcan la posibilidad del ingreso del viento.

DATO: Comprar una cortina gruesa significa un gasto extra, pero una forma económica de hacerlo es añadir cortinas de plástico (o de bañera). El costo de estas es mínimo.

2. Sellar los agujeros que hay en las puertas y ventanas: Es indispensable hacerlo, ya que un mínimo agujero que tenga salida a la parte externa de la casa permitirá que el frío se apodere del hogar. Adquiere un tapagotero o sellador de agujero en la ferretería más cercana a tu hogar.

El precio no es alto, pero si quieres hacerlo de forma casera, puedes emplear tarugos o papel periódico para rellenar los agujeros o grietas. También puede utilizar burletes para el espacio que hay en la parte inferior de la puerta.

Personas con frío en invierno. Foto: iStock

3. Usa alfombras para el suelo: Las alfombras son perfectas para mantener un espacio cálido. Utilízalas en las zonas donde más paras, ya sea en la sala, en el dormitorio o en el lugar de tu preferencia. Recuerda que la limpieza de este accesorio es esencial para seguir manteniendo el calor en el hogar.

DATO: Las alfombras tienen que ser de lana o de algún material grueso.

4. Cubre las paredes más frías: Debes de identificar las paredes con menor temperatura y puedes hacerlo con tu mano, comparando el calor de una y otra pared.

Aquella que sea la de menor temple, deberás de forrarla con una tela o algún accesorio que pueda cubrirla como, por ejemplo, cuadros, estantes de madera y más.

5. Cojines y cobertores de mueble de colores cálidos: Según diversos especialistas en arquitectura de interiores, los colores cálidos pueden brindar a la persona una percepción de calor, actividad y vitalidad. Entre ellos están el amarillo, marrón, dorado y rojo y sus derivados. Utiliza cojines, cobertores de muebles y colchas de esos colores. En cuanto al material de la tela, todos deben de ser ideales para invierno.

Una opción económica son las telas tipo peluche o polares.

Personas con frío en invierno. Foto: Captura

¿CÓMO MANTENER CALIENTE LA CASA SIN CALEFACCIÓN Y DE FORMA BARATA?

Otros elementos útiles y económicos para mantener la casa caliente son la cinta adhesiva (para sellar grietas), ventilar la casa y aprovechar la mínima salida del sol, encender velas con mucho cuidado (de preferencia dentro de un portavelas), cortinas térmicas, plástico hule para cubrir las ventanas, usa periódico para las grietas y emplear ropa en desuso para tapar el espacio entre la puerta y el suelo.

DATO: El deporte en casa es un buen aliado para mantener caliente el cuerpo y el espacio donde nos ejercitamos.

¿POR QUÉ MI CASA ES MUY FRÍA?

La falta de aislamiento del calor o frío. Esto se da cuando el ambiente interno se encuentra expuesto a agujeros que a simple vista no se ven, pero que permiten el ingreso del frío. No obstante, una construcción que no incluya el proceso de transferencia de calor hará que el hogar se sienta más frío, sobre todo en invierno.

VIDEO RECOMENDADO:

Si tu casa tiene una temperatura fría e inclusive más fría que la calle, conoce algunos trucos para mantener caliente el interior de tu hogar durante la temporada de invierno. Video :TikTok @mexicali_686

SEGUIR LEYENDO