Intenta vender colección de monedas de un sol por un millón de dólares y se vuelve viral en TikTok

(Captura: TikTok / @nole_veas2)

En las últimas semanas se habló mucho de las monedas antiguas. Algunos expertos en numismática dieron a conocer que una moneda de un sol del año 1991 podría tener un valor en el mercado de hasta 500 soles.

Como se recuerda, desde hace algunos años el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) se ha dedicado a sacar monedas de colección. Estas presentan diversas temáticas en sus relieves como animales característicos del Perú, héroes y lugares especiales de esta tierra del sol . Hasta hoy hay más 45 modelos diferentes de cada moneda. Eso atrajo a muchos neófitos que hallaron en esas circunstancias la manera perfecta de iniciarse en el coleccionismo.

En redes sociales han aparecido varios vendedores que seguramente querrán ganarse un dinero extra y desean aprovechar el boom mediático de esta situación para colocar al mejor postor su colección de monedas.

Eso es lo que ocurrió con un hombre que se ha hecho viral en la plataforma de videos de TikTok por pedir una fortuna para quien quiera llevarse su colección de monedas a casa.

Según se puede en las imagen subidas por el usuario identificado como @nole_veas2, este aparece mostrando sus tres álbumes en las que ha separado por tema sus monedas. Se trata de las colecciones “Riqueza y orgullo del Perú”, “Fauna silvestre amenazada del Perú” y “Constructores de la República”. Eso sí, cada uno está completamente lleno con las monedas que han salido hasta el momento.

“Hola amigos. Tengo la colección de todas las monedas de un sol, desde el primer álbum con los céntimos, el segundo y del tercero que la faltan monedas por salir todavía pero tengo hasta la última que ha salido”, comienza diciendo el protagonista del clip de tan solo 39 segundos.

Monedas peruanas. Foto: Andina

Hasta ahí todo normal, nada que llame la atención. Lo que verdaderamente sorprende es el pedido que hace si es que existiera un interesado en llevarse su ‘tesoro’, como le llama.

“Si alguien desea este tesoro, quiero un millón de dólares. Me pueden ubicar por Instagram para hacer el negocio”, finaliza expresando en su video.

Como era de esperarse, este clip ha causado diversos tipos de reacciones en las redes. La mayoría de risa ya que consideran que el monto solicitado por el tiktoker es demasiado elevado. Otros, con ese mismo espíritu cómico le ofrecen otros productos de poco o ningún valor, a cambio de su tan preciada colección de monedas.

Hasta el cierre de esta nota, el video ha sido reproducido más de 275.1 mil veces. Además los me gusta ya alcanzan superan los 11 mil corazones rojos.

“2 millones de bolívares, plata en mano, tómalo o déjalo bro”, “mano aceptas 1 caja de mascarillas?”, “te doy 20 soles por todo habla mi última oferta”, “jajajaja un millón de dólares, este ya lo hace al propósito”, “por acá tengo un millón de intis que me dejó de herencia mi abuelo tú dirás bro”, “La gente no entiende el sarcasmo”, “Te doy 20 soles y me llevo los libros y tu gorra”, “30 soles, me estoy arriesgando”, son algunos de los simpáticos mensajes que se pueden ver en el post original.

PUEDEN COSTAR UNA FORTUNA

Tal como lo dijo el coleccionista Jean Pierre Casafranca, para ver el real valor de una moneda antigua hay que tomar en cuenta el estado de conservación y la cantidad de veces que fue emitida en un año, así como las firmas o detalles que pueden tener, un ejemplo son las figuras masónicas junto a la escritura braille en monedas acuñadas entre 1991 y 2000. Como vemos, todo un mundo por descubrir.

(Video: TikTok / @nole_veas2)

SEGUIR LEYENDO