Youtubers e influencers, ¿cuáles son sus fuentes de ingreso según Sunat?

La Sunat ha pedido a los influencers y youtubers peruanos que empiecen a declarar sus ingresos y paguen sus impuestos.

La especialista de contenido y marketing digital, Leticia Piscoya, ser youtuber o influencer hoy en día se han convertido en un trabajo en el que se gana ya por los ingresos que le generan las plataformas y/o por lo que le pagan por campañas Las redes sociales se han transformado en un aliado tanto para personas públicas como para aquellos que, a través de la generación de contenido, puedan llegar a más personas.

Según señala la especialista,“ por mucho tiempo se consideraba compartir contenido como un hobby y no se le daba la relevancia que amerita ; no solo se trata de grabar videos graciosos o hacer podcasts, sino que hay toda una producción detrás, incluso en aquellos videos que parecen muy espontáneo”.

Por otro lado, la Sunat ha pedido a los influencers y youtubers peruanos que empiecen a declarar sus ingresos y paguen sus impuestos por concepto de publicidad y auspicios que realicen en sus canales y plataformas, al haberse convertido en una industria que genera altos ingresos.

Para la entidad, los influencers generan renta de tercera categoría al realizar actividad empresarial, gravada con una tasa de hasta 29.5%. Sin embargo, aquellos que recién estén empezando sus actividades y no las realizan de manera habitual solo están obligados a pagar el Impuesto a la Renta de cuarta categoría (como independiente), sujeto a una tasa de 8%.

Renata Casalino, country manager de Fluvip Perú, comentó a Gestión que TikTok y YouTube son las redes sociales que han generado mayor crecimiento en el último año. “Tik Tok, la plataforma de entretenimiento más popular de este tiempo, ha generado que más peruanos empiecen a figurar con mucho enfoque, esfuerzo y dedicación en la generación de contenidos. Ambas redes sociales son muy atractivas tanto para las audiencias como para las marcas anunciantes”, dijo.

TikTok y YouTube son las redes sociales que han generado mayor crecimiento en el último año.

POR QUÉ SE CONTRATAN A YOUTUBERS E INFLUENCERS

La influencia de un comentario positivo puede impactar la percepción de los usuarios a favor de las organizaciones. Según estadísticas de Gencuesta de BrightLocal, se pudo conocer que el 50% de los clientes realizará alguna acción luego de leer una reseña positiva, por lo que es necesario contar con voceros que den opiniones favorables y logren cambiar las impresiones negativas de los usuarios causadas por dificultades organizacionales.

GANANCIA POR PARTIDA DOBLE Y HASTA TRIPLE

De acuerdo con la Sunat, los influencers, youtubers y streamers reciben dinero de tres fuentes, principalmente: auspiciadores directos, pagos realizados por las propias plataformas y donaciones de sus seguidores.

AUSPICIADORES DIRECTOS

Los auspiciadores directos les pagan para que muestren sus productos en sus canales, historias o contenido que produzcan.

PAGOS REALIZADOS POR LAS PROPIAS PLATAFORMAS

Las plataformas como YouTube, Twitch u otra muestran publicidad pagada en los videos de los influencers y de ahí la página le da al creador de contenido una porción del dinero recibido al contratar con el anunciante.

DONACIONES DE SUS SEGUIDORES

Usualmente se realizan mediante páginas especializadas como “Patreon”. Actualmente, no existe un impuesto que grave las donaciones, por lo que dicha fuente de renta no podría ser tocada por la Sunat.

PROMEDIO DE GANANCIA Y RECOMENDACIÓN

Por campañas de cuatro semanas con influencers que son presentadores de TV (personajes públicos o actores), sus honorarios han variado y ahora están entre los S/ 15,000 y S/ 25,000. “Para campañas cortas podemos hablar de US$ 1,000 o US$ 3,000 (...) pero para posteos, muy específicos puede ir desde los US$ 200″, señala Leticia Piscoya.

“Sin embargo, una recomendación que damos a los clientes es elegir bien con qué influencer trabajar; pedir sus estadísticas y la cantidad de interacción que tienen en su comunidad. Pasa que algunos influencers tienen comunidades de cinco millones, pero tienen poca interacción, lo que se hace sospechoso, porque es común en este medio que haya gente que compre seguidores”, recomendó la especialista.

CUÁNTO GANAN LOS DISTINTOS TIPOS DE INFLUENCERS

Técnicamente hablando, si tienes más de mil seguidores, ya puedes empezar a monetizar tus publicaciones. Ahora, podemos encontrar cuatro tipos de influences y estos están clasificados de acuerdo con el número de seguidores que tienen en sus respectivas cuentas.

- Nano influencers: entre 1.000 y 10.000 seguidores.

- Micro influencers: hasta 100.000 seguidores.

- Macro influencer: entre 100.000 y 1.000.000 de seguidores.

- Mega influencer: más de 1.000.000 de seguidores.

Los nano influencers podrían promocionar su creatividad por 10 a 100 dólares por post. Ahora bien, si tienes más éxito y logras ascender desde los 10 mil hasta los 100 mil fans, te conviertes en un micro influencer y la historia cambia drásticamente y el precio de una publicación podría estar entre 100 y 500 dólares.

Luego están os macro influencers, que son figuras muy atractivas para las empresas. Teniendo en cuenta que su alcance aumenta hasta el millón de seguidores, y que ya tienen experiencia produciendo contenido de calidad que resuena en su audiencia, un macro influencer puede ganar entre 5.000 y 10.000 dólares por post.

Finalmente, un mega influencer puede cobrar entre 1.500, 10.000 o hasta 50.000 dólares dependiendo de su reputación y el número de seguidores. Lo mejor es que las empresas están dispuestas a pagarlo, pues, en promedio, las campañas de marketing de influencers ganan $6,50 por cada dólar invertido, según Digital Marketing Institute.

SEGUIR LEYENDO: