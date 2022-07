Estos 38 juegos retro para computador se encuentran totalmente gratis

GOG lanza 38 juegos gratis

Algo que emociona a los amantes de los videojuegos es encontrarse con propuestas totalmente gratis, es por ello que muchos disfrutan de hacerlo desde el computador, ya que de vez en cuando se pueden encontrar con ofertas, promociones o anuncios como el de hoy, que les permitirá adentrarse en verdaderas joyas retro.

GOG, es una tienda virtual de juegos retro para computador que se ha hecho muy conocida ya que en algunas ocasiones ha lanzado videojuegos gratis, pero esto era cosa de uno o dos títulos como máximo, es por ello que ha causado tanto revuelo en internet el anuncio que ha hecho, pues pretenden habilitar 38 juegos de video para uso gratuito.

Con estos casi 40 juegos, los gamers gastarán bastante tiempo en lograr pasar todas las partidas, pero eso sí, será algo que disfrutarán, pues una oferta como esta muy seguramente no van a dejar pasar. Son 38 juegos que cualquiera se puede llevar, y por los que GOG aparentemente no va a pedir nada a cambio.

Aunque el catálogo contiene principalmente verdaderos clásicos de los videojuegos como Ultima 4, también incluye algunos más actuales como Gwent o Samorost. Esta es la lista completa con los juegos disponibles.

1. Beneath a Steel Sky

2. Shadow Warrior Classic Complete

3. Flight of the Amazon Queen

4. Lure of the Temptress

5. Stargunner

6. Teenagent

7. Treasure Adventure Game

8. Tyrian 2000

9. Ultima™ 4: Quest of the Avatar

10. Worlds of Ultima™ : The Savage Empire

11. Ultima™ Worlds of Adventure 2: Martian Dreams

12. Eschalon: Book I

13. Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

14. Akalabeth: World of Doom

15. Alder’s Blood Prologue

16. Bio Menace

17. Builders of Egypt: Prologue

18. CAYNE

19. The Lords of Midnight

20. Doomdark’s Revenge

21. GWENT: The Witcher Card Game

22. Hello Neighbor Alpha Version

23. Legend of Keepers: Prologue

24. Overload - Playable Teaser

25. Sang-Froid: Tales of Werewolves

26. Sunrider: Mask of Arcadius

27. POSTAL: Classic and Uncut

28. Vagrus - The Riven Realms: Prologue

29. Ascendant

30. Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure

31. War Wind

32. Janosik - Highlander Precision Platformer

33. Loria

34. Dagon: by H. P. Lovecraft

35. OpenTTD

36. Samorost 1

37. The Elder Scrolls: Arena

38. The Elder Scrolls II: Daggerfall

Sin embargo, no es la única tienda de videojuegos por internet que se ha apuntado a lanzar este tipo de estrategias, tal vez con interés publicitario pero que muchos usuarios de internet sabrán aprovechar muy bien, ya que Epic Games, ha dispuesto dos juegos gratis por tiempo limitado y que normalmente suelen ser algo costosos.

Uno de los juegos que está empresa ha liberado por tiempo limitado es Idle Champions of the Forgotten Realms, un videojuego de estrategia que resulta muy interesante para los usuarios, pues está basado en el popular mundo de de Dungeons & Dragons. Pero lo curioso es que lo que estará gratis es el paquete Baeloth’s Gladiators of the Black Pits, que contiene una gran cantidad de héroes, cartas y habilidades cuyo valor normal asciende a los 100 dólares.

El otro título que Epic Games dispuso de manera gratuita hasta el 21 de julio es Wonder Boy: The Dragon’s Trap, un juego de aventura y plataformas creado en 2D y que en este caso se trata de un juego completo y no de un paquete descargable, como el de Dungeons & Dragons.

Estos son los pasos para reclamar los dos juegos

1. Crear una cuenta de Epic Games, esta se obtiene de manera gratuita por lo que no se cobra ningún tipo de suscripción hasta el momento.

2. Entrar a la página oficial de cada uno de estos dos juegos y hacer click en el botón que dice “Reclamar”.

3. En este punto se debe hacer una clase de proceso de compra, pero no hay que pagar nada.

4. Finalmente, los títulos aparecerán de forma automática en la biblioteca del usuario.

SEGUIR LEYENDO: