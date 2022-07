Jefferson Farfán se despidió de Ricardo Gareca y recordó la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018

Jefferson Farfán y su mensaje de despedida para Ricardo Gareca.

Jefferson Farfán se sumó a los mensajes de despedida y de agradecimiento hacia Ricardo Gareca tras su salida de la selección absoluta. La ‘Foquita’ utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras al ‘Tigre’ y recordó uno de los días más felices junto a él: La clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018.

“15 de noviembre del 2017. Una fecha inolvidable para el Perú, clasificamos a Rusia después de no haber estado en los mundiales por 36 años. En lo personal, una fecha súper especial por lo que sentí esa noche y todo lo que vivimos alrededor, tanto así que es imposible de describirlo completamente, solo sé que el haberlo vivido no se me borrará nunca. Sentí a todo el Perú unido, sentí al Perú empujado por un mismo objetivo, sentí al Perú entero festejando por tremendo acontecimiento que se logró”, inició el ‘10 de la calle’ en su cuenta de Instagram.

“Ese sentir no se olvida, esa unión y esa alegría no se compara con nada y por supuesto tiene al profesor Gareca y su comando técnico como personas claves de ello. Gracias profe por eso y más, por unir al Perú y por ponernos nuevamente en el mapa futbolístico mundial. Por muchos años solo vivimos derrotas y desilusiones, pero usted llegó para cambiar ese chip, para hacernos creer que éramos mejores que cualquiera y que podíamos competir donde y contra quien sea”, continuó.

“En lo personal solo reitero mi aprecio y admiración por usted, quien me dio la oportunidad de volver a la selección y ser parte de una familia hermosa que se ha matado siempre por darle alegrías a nuestro país. El Perú es y siempre será su casa”, finalizó.

Foto: Instagram.

LO QUE SE SABE DE LA RECUPERACIÓN DE FARFÁN

Lo último que se supo de la ‘Foquita’ fue a través de un comunicado del club Alianza Lima. La institución de La Victoria salió a defender a su futbolista después de las declaraciones de un exmédico, el cual manifestó que el ‘10 de la calle’ no pasó los exámenes correspondientes antes de estampar su firma. Además de aclarar el tema, informó sobre la recuperación del delantero.

“Nuestro jugador continúa llevando un proceso de rehabilitación esperando pronto su mejoría para volver a gritar sus goles este 2022 con nuestra hinchada, de local o visita”, se puede leer en el último párrafo del texto.

Jefferson Farfán no juega un partido oficial desde la final del año pasado. Entró a los 62 minutos en reemplazo de Wilmer Aguirre en el empate 0-0 con Sporting Cristal por el partido de vuelta en la final, resultado que terminó en la consagración nacional tras el 1-0 en el partido de ida.

EL ADIÓS DEL ‘TIGRE’

Ricardo Gareca dio su última conferencia esta tarde. El ‘Tigre’ estuvo acompañado de sus dos asistentes, Néstor Bonillo y Sergio Santín. Además de su abogado Mario Cupelli. Después de que el DT argentino e integrantes de su comando técnico expresaron su agradecimiento a todos los que formaron parte de su estadía en el Perú, procedieron a responder las incógnitas de la prensa.

Lo que dejó en claro en esta rueda es que tenía la intención de continuar al mando de la ‘bicolor’, pero la forma de Agustín Lozano y compañía para llevar la negociación no fue la correcta. Con esto acabó la era del ‘Flaco’, en la cual se consiguió ir al Mundial, disputar una final de la Copa América y clasificar a un repechaje.

SEGUIR LEYENDO