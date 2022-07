Las impresiones que dejó en la prensa el adiós de Ricardo Gareca como técnico de Perú

Ricardo Gareca dejó estas impresiones en la prensa nacional tras su mensaje de despedida.

Ricardo Gareca brindó su última conferencia de prensa en suelo nacional. El sentir de la hinchada peruana se hizo notar en las afueras del hotel Hilton de Miraflores en honor a la gratitud hacia el ‘Tigre’. El exentrenador respondió a las preguntas de la prensa, en su mayoría, basadas en conocer las verdaderas razones por las que se tomó la decisión de desvincularse del combinado patrio. Algunas respuestas pudieron ser concretadas con sus propias palabras, otras con la de su abogado Mario Cupelli. De la misma manera, hubieron dudas que no pudieron contestarse por limitaciones legales y se mantuvieron en reserva.

¿Cuál fue la reacción de los periodistas sobre lo ocurrido? Eddie Fleischman, por ejemplo, dio con palo a la Federación Peruana de Fútbol: “Primeras palabras de Gareca, Santín y Bonillo para agradecer a todos los que participaron en el trabajo del comando técnico durante estos 7 años. Se va un equipo de trabajo de lujo. No tienen idea en FPF el daño enorme que le hacen al fútbol peruano con esta pésima gestión”, escribió el periodista de Willax Deportes en su cuenta de Twitter.

Gareca y su sentido agradecimiento a los jugadores de la selección peruana | VIDEO: Movistar Deportes

Desde Miami, el periodista deportivo peruano Sammy Sadovnik también hizo lo propio en sus redes sociales. “La Selección peruana pierde a su mejor técnico por una enorme torpeza y falta de liderazgo y clase del Presidente de la Federación, una lastima que todo lo que se pudo haber crecido a nivel interno y externo se termine destruyendo”. Asimismo, señaló a Agustín Lozano como principal emisor de la salida de Ricardo Gareca. “El responsable de todo lo que ocurra de aquí en más a nivel de selecciones nacionales es sólo y exclusivamente del Presidente de la Federación. El legado negativo de este señor será haber cortado un proceso de crecimiento del fútbol peruano más allá de siete años”.

Concluida la conferencia de prensa, Michael Succar, en representación de Movistar Deportes, reveló su sentir tras las palabras del ‘Tigre’. “En 7 años han habido errores, decisiones mal tomadas. Cuando uno pone en la balanza las buenas decisiones y este proceso tiene más de las buenas. Los estamos dejando ir (al comando técnico de Gareca) por negligencia absoluta por parte de tres o cuatro personas. Escuchar a Gareca me ha recordado la frustración. Estamos dejando ir a gente que tiene capacidad y ganas de seguir trabajando en el Perú”.

El comunicador agregó en la línea de su reflexión: “Me movió escuchar que todo estaba listo y todo cambió producto de la mala negociación. Así no es el fútbol, así no funciona esto, no es justo. Por más que la FPF sea un ente privado, el fútbol es de todos. Con mucha categoría, Gareca le dio a Lozano donde más le duele, en la indiferencia. No estoy de acuerdo con el ya pasemos la página. Este tiene que ser un punto de quiebre. Un diseño de sistema mal estructurado trae consecuencias como estas”, concluyó.

Tweet Mauricio Loret de Mola.

Mauricio Loret de Mola, panelista del programa deportivo A Presión, también brindó su parecer en torno a la conferencia de despedida. “Ya cada uno decide a qué parte creer. A los incapaces o a los que demostraron algo. A uno lo eligieron, al otro lo impusieron. Gareca responde con clase. Se va un DT y un cuerpo técnico que hizo más de lo que uno piensa. Nos devolvieron a un lugar privilegiado. Queda agradecer”, escribió en su cuenta personal de Twitter, dando a entender que el foco problemático es de la directiva Lozano.

Coincidiendo con lo mencionado por sus colegas del rubro deportivo, Talía Azcárate, de DIRECTV Sports, hizo lo propio. “Gareca quería venir a vivir a Lima con su familia, está clarísimo. A buen entendedor, pocas palabras. La negociación no se cae por el lado de Gareca y su comando técnico”, mencionó en referencia a lo dicho por el ‘Flaco’ sobre haber hecho planes de establecerse en el Perú para iniciar otro ciclo como entrenador de la Selección. “La paliza más elegante que vi en mi vida, la conferencia de despedida de Ricardo Gareca. Gracias, siempre gracias!”, agregó la conductora y comentarista en sus redes sociales.

Tweet de Talía Azcárate.

