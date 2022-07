Franco Escamilla en Perú: Precio de entradas, fechas y lugar de su presentación

Franco Escamilla llegará al Perú. (Foto: Facebook@Franco Escamilla)

Uno de los comediantes más populares de México llegará a Perú. Franco Escamilla confirmó que dará dos show en suelo peruano, el primero será en la ciudad de Arequipa y el segundo en Lima, por lo que las entradas para ver su presentación ya se encuentran a la venta.

El artista es conocido a nivel mundial por sus monólogos, siendo uno de los latinoamericanos más destacados en el Stand-Up y ha titulado su espectáculo en honor a su esposa: ‘Gaby’.

En las redes sociales Franco Escamilla se ha convertido en toda una sensación por contar sus ingeniosas rutinas, muchas de ellas basadas en sus propias vivencias. Parte de sus shows son subidos a TikTok donde acumulan millones de reproducciones.

¿Cuándo es su show en el Perú?

Franco Escamilla llegará a Perú en septiembre para presentarse en Arequipa el 23 de dicho mes en el Teatro Municipal. Un día después, el 24 de septiembre, llegará a Lima para ofrecer un show en el Plaza Arena del Jockey Club en Lima.

Precio de las entradas

El precio de la entradas para su presentación se encuentran disponibles en Entradas ya.

- Golden central: S/280

- Platinum: S/220

- Vip: S/195

- General: S/129

Precio de entradas para ver a Franco Escamilla en Perú. (Foto: Entradas ya)

Franco Escamilla y su padre

El comediante mexicano tiene dos especiales en la plataforma de streaming Netflix, pero en esta ocasión decidió compartir uno de sus shows completos en la YouTube. Se trata de ‘Payaso’, una rutina en la que habla de la relación con papá y que va dedicado a él.

El padre de Franco falleció de un infarto el pasado 24 de septiembre del 2021 y durante su show contó la ocasión en la que decidió hablar con él ya que se encontraba asistiendo a terapia por ansiedad y depresión. Muy diferente a lo que uno espera en un show de comedia, Franco se tomó un momento para aconsejar a su público a reparar cualquier problema familiar por el que se encuentren.

“Yo no sé con quienes estén peleados mis hermanos, no me importa. Se los digo de corazón, no vale la pena. Yo me aventé casi 10 años y no dejo de decirme todos los días: ‘¿Qué me costaba hablarle y juntarme todos los días con él?’”, comentó.

