Franco Escamilla hace chiste sobre la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, y lo tunden en redes

El comediante mexicano originario de Cuautla, Morelos, Franco Escamilla, hizo un chiste en su cuenta de Twitter, referente a la muerte del baterista la banda estadounidense Foo Fighters, Taylor Hawkins, lo que hizo que usuarios de la red social dividieran opiniones, algunos a favor y otros en contra.

Franco Escamilla posteó en su red social un mensaje, en el que se lee: “Creo que juntarse con Dave Grohl es de mala suerte”. Dave Grohl es el líder, vocalista y guitarrista de la banda Foo Fighters, y se hizo el comentario en referencia a que él también formó parte de la banda de grunge Nirvana, de la que el vocalista y guitarrista Kurt Cobain, se suicidó en 1994.

Tras el comentario, muchos de los seguidores del comediante opinaron al respecto, algunos diciendo que se trató solo de una broma, y otros más criticando al comediante por considerarla de mal gusto.

Por ejemplo, una de las usuarias dijo que alguna vez una de sus hermanas le mostró un show del comediante, el cual no le agradó ni le causó gracia. “Un día una hermana mía me dijo “No conoces a Franco Escamilla? Es buenísimo!” Le dije que no y me puso un vídeo, lo aguanté 10 min sin siquiera reírme para nada y le dije “¿bueno para qué disculpa? ¿Y este sujeto de esto vive? Neta qué pena su vida y la tuya”, expresó la usuaria.

Otro de los usuarios, expresó que “No confío en la gente cuyo humor se basa en chistes de Franco Escamilla”. Otro de los usuarios, compartió el tuit del comediante, y expresó: “Cero empatía, cero gracia pero que esperar de un tipo sin ningún talento...quien es Franco Escamilla?”

Otros usuarios, apoyaron al comediante. Uno de los seguidores publicó: “Gente ofendida por este tweet, chiste o no porque nos preocupamos lo que pone otra persona? Porque nos ofende? No que la gente es libre de expresarse, o caemos en la hipocresía de que si a mí me ofende me molesta, pero si no me río? Sin importar el tema. Dejen su doble moral”.

“Para los que se ofenden con este tweet, vayan a leer los comentarios de las noticias. Este tweet no es nada ofensivo. Ofensivo es que se burlen de como murió Taylor Hawkins”, opinó otra usuaria.

Por otra parte, también Franco Escamilla fue criticado por un chiste, que muchos calificaron de pedófilo. Por medio de un video que se difundió por redes sociales, se ve a Franco Escamilla en un show, en donde cuenta un chiste que muchos calificaron de mal gusto.

En el video, se escucha a Franco Escamilla decir: “mira la primera vez que vine, me pusieron a un muchachito para que me ayudara, dijeron: Franco, lo que necesites aquí está este muchacho, les dije: me lo puedo cog*r, no, entonces no esta para lo que yo quiera, me decía, no bueno, pregúntale, y si él quiere, y dije: no, si él quiere ya no está chido, estoy bromeando obviamente, no, sí me lo c*gí, claro”.

Este chiste también dividió opiniones entre los seguidores del comediante de Stand Up, pues algunos aseguraron que se trató de un mal chiste que fomentaba la pederastia, mientras otros dijeron que nunca mencionó que se trataba de alguien menor de edad, y que solo se trataba de un chiste.

“¿También se puede hacer lo mismo con el asqueroso de Franco Escamilla? no se si topan su “chiste” pedófilo violador que soltó en Colombia. No dudo que tenga más de esos, pero como no lo consumo es el único al que puedo hacer referencia”, expresó una usuaria que compartió el video.

“Al parecer todos son expertos ahora en Comedia jajajajja, ya los quiero ver llenado el auditorio nacional, el chiste de Franco Escamilla te puedo gustar o no, pero sigue siendo un chiste”, dijo otro usuario de la red social.

