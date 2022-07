UNMSM alerta sobre intento de expropiación de una parte de su campus

UNMSM alerta intento de expropiación de parte de su terreno. FOTO: Agencia Andina.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) alertó que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pretende quitarle un espacio del terreno donde se encuentra su campus con la finalidad de construir el Proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

“En un nuevo Oficio N° 02303-2022/SBN-DGPE-SDDI enviado por la mencionada entidad, se informa ahora respecto a la transferencia de un área de 431.93 m² en la Ciudad Universitario para la construcción de la obra de infraestructura el Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao”, se lee en el comunicado.

Asimismo, mediante el documento denuncian que reciben oficios de manera persistente por parte de la SBN. Tienen “el propósito de quitarnos terrenos a nuestra casa superior de estudios” se precisa.

Los representantes de la institución mencionan ser conscientes de la necesidad de trabajar por la mejora de accesos a la universidad, lo cual beneficia a los estudiantes. Por ello, creen necesario informar acerca de las decisiones que “se vendrían tomando de manera arbitraria sin ninguna iniciativa de diálogo previo con las autoridades y estamentos de UNMSM”.

Por otro lado, se informó que trabajarán con las áreas de infraestructura y asesoría legal para que se garanticen los predios pertenecientes a la institución.

El pronunciamiento de la universidad fue publicado en su cuenta oficial Facebook, donde las opiniones a favor y en contra no se hicieron esperar, pero estuvieron divididas.

“El terreno de la universidad se respeta, pueden modificar la obra y no perjudicar el terreno de nuestra querida universidad”, “No se puede permitir esto es un abuso. San Marcos tiene muchos ex alumnos hoy grandes profesionales. Que se deben sumar y defender esta casa de estudios para que no atropellen sus derechos”, son algunos de los comentarios registrados en el Facebook.

“¿En qué beneficia mantener los 430 m² y en qué beneficia no tener esos 430 m²? Si ponemos en una balanza ceder ese espacio beneficiaría a toda la comunidad durante 100 años o más”, “Qué nos muestre la maqueta de la obra para ver cómo quedaría, quizás beneficie a los estudiantes”, se visualiza en los comentarios tras el comunicado publicado.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA?

El proyecto estima que beneficiará a más de 660 000 mil pasajeros al día, lo cual 2.5 millones de personas podrán viajar en solo 45 minutos. Además, unirá 10 distritos: Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y El Callao.

