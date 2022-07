Diego Rebagliati reveló detalles de la negociación con Ricardo Gareca: “Está mucho más cerca de no seguir”

Diego Rebagliati, panelista del programa ‘Al Ángulo’ dio detalles de las negociaciones entre la Federación Peruana de Fútbol, encabezada por el presidente Agustín Lozano, y Ricardo Gareca en relación con la continuidad del técnico al mando de la selección peruana.

LA REUNIÓN CLAVE

“Hoy hubo una reunión en la que no estuvo Lozano ni Gareca, no estoy seguro de que estuviera el abogado de Gareca (Mario Cupelli), la información es que hubo una primera reunión entre las partes y se le habría hecho una oferta a Gareca menor en términos económicos, porque el tema por resolver es lo económico, de lo que Gareca y su comando técnico estaba ganando”

LA REBAJA DE SUELDO

“¿Cuánto menor? en algún momento se habló del 40%, pero esto no está confirmado. Lo concreto es que es menor, por algunos lados escuché que no era tanto así (40%). Es un monto alto. Y que esto no habría caído bien en el equipo de trabajo de Gareca. Había una segunda reunión pactada para la noche de hoy (miércoles), en la que sí iba a participar Lozano, y que esta reunión fue postergada por el comando técnico o por Gareca. Y lo que ese estaba trabajando es que esta reunión se diera mañana (jueves)”

LAS CONVERSACIONES

“Aparentemente en esta segunda reunión había una idea de la Federación de mejorar la oferta y acercarse un poco a lo que Gareca pretende. Evidentemente es un ‘tira y afloje’, y los aspectos a estas alturas son netamente económicos”

EL DETALLE DE AGUSTÍN

“Un periodista que conoce mucho a Agustín Lozano nos decía que ‘el problema es que a Agustín le gusta resolver los problemas a él, le gusta ser el héroe y que todo pase por él y es muy presidencialista’”

LA REVELACIÓN DE LOS PREMIOS

“Después uno se entera de algunas cosas y me cuentan que cada vez que había que discutir un premio con los futbolistas respecto a algún partido, normalmente iba una persona del área de selecciones a reunirse primero con los futbolistas con una propuesta y evidentemente no llegaban a nada con los jugadores (...) Los jugadores le decían consígueme una reunión con el presidente y después lo jugadores iban y le sacaban a Lozano lo que querían y un poquito más a veces”

Ricardo Gareca clasificó a la selección peruana a la Copa del Mundo luego de 36 años

GARECA CONOCE A LOZANO

“Siempre era la costumbre de Lozano de resolver él los temas y él quedar bien con los jugadores. Si este patrón bastante obvio, que estoy seguro el comando técnico lo conoce, (...) porque los jugadores a la primera reunión iban por cumplir con esta persona del área de selecciones. Le decían ‘Ya no te preocupes ya después lo hablamos con el presidente’ y sabían que al presidente le sacaban lo que ellos quisieran. Me imagino que en el comando técnico de Gareca también lo entienden así”

GARECA LEJANO

“Si lo van a tolerar, si tienen ganas, si será así o si Lozano finalmente vendrá como diciendo ‘Yo lo resolví y estamos haciendo un gran esfuerzo’. Los discursos pueden ser variados y en las negociaciones a veces, en este tire y afloje, pueden llegar a buen puerto, pero en el camino por cuestiones de forma o distintas razones quebrarse las negociaciones. Lo cierto es que hoy día estando miércoles y con una delegación de la Federación en Buenos Aires la cosa no pinta bien. Gareca está mucho más cerca de no seguir siendo el técnico de Perú, que de seguir siendo el técnico de Perú”

