MTC busca comprar un satélite de comunicaciones: cuánto cuesta y en qué beneficiaría al Perú

Los satélites geoestacionarios orbitan el ecuador a la misma velocidad que la Tierra gira.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) informó a inicios de semana que existe la intención de adquirir un satélite de comunicaciones para “cerrar las brechas digitales existentes en el país”. Sin embargo, no es algo que se pueda comprar e implementar de la noche a la mañana, ya que existen otras aristas alrededor de esta adquisición.

Lo concreto por ahora es que, según el viceministerio de Comunicaciones, la compra de esta tecnología se podría definir al final del presente año. Además, en la cartera ya se creó un grupo de trabajo, el tercero en materia de comunicaciones, que en seis meses deberá “plantear alternativas de soluciones satelitales” .

El primer grupo, creado en octubre 2021, no entregó ningún avance hasta la fecha. Por otro lado, el segundo, implementado para ver temas de la ley de la banda ancha, fue creado en junio del 2022 y se espera avances en los próximos meses.

Celular, tecnología. (Colprensa - Álvaro Tavera)

CUÁNTO CUESTA Y CÓMO BENEFICIARÍA AL PERÚ

Según Christian Cheé Cucalón, experto en comunicaciones y docente en la maestría de Ingeniería de Telecomunicaciones de la PUCP, los países que generalmente toman la decisión de comprar un satélite de comunicaciones se inclinan por los satélites GEO.

“El costo depende del tipo de satélite por la que opte el país. Por ejemplo, países como Argentina, Bolivia y Venezuela han comprado satélites tradicionales o de baja capacidad. Mientras que países como Brasil tiene un satélite HTS. En el caso de las HTS hay dos modalidades: las de plataformas grandes para varios países y la plataforma más pequeña, diseñados para un país”, señaló. Existen dos tipos de satélites GEO: el tradicional de baja capacidad y los de alta capacidad denominados HTS. La vida útil de esta tecnología es de 10 años .

Cheé indica que los satélites GEO HTS de plataformas pequeñas, diseñados para un país, cuestan menos de US$ 100 millones. Mientras que los satélites GEO HTS, de plataforma grande para varios países, están por encima de los US$ 300 millones.

Adquirir un satélite de comunicaciones le daría al Perú la capacidad de llevar internet, telefonía o señal de televisión a las zonas donde no llegan otros tipos de infraestructuras como las antenas o fibras ópticas.

Recordemos que en la actualidad, el país cuenta con el PeruSat-1, que es un satélite de observación terrestre que es operado por la agencia espacial CONIDA, entidad adscrita al Ministerio de Defensa. Se encarga básicamente de enviar imágenes que ayudan a distintos estudios.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el sector con mayor incidencia de corrupción. Foto: Andina

QUÉ INVOLUCRA COMPRAR UN SATÉLITE

Adquirir un satélite de comunicaciones conlleva una serie de aspectos, como que el país que lo adquiera debe tener una posición orbital, que básicamente son los lugares en el espacio en la que se puede ubicar esta tecnología. “Si bien el Perú tiene, no los tiene para las frecuencias que se necesitan que son de usos comercial”, cuenta el experto y docente de la PUCP. Además, diseñar y lanzar un satélite de comunicaciones puede tardar hasta tres años.

“Este costo final dependerá de cuántas terminales (implementación de una plataforma terrestre) se quieran conectar y la cantidad de equipos que se van a instalar. A lo que se añade otro factor clave, que es la operación y mantenimiento. El Estado no lo podría hacer porque son equipos especializados e incluso se podría requerir dos centros de control independientes así como personal capacitado”, añadió. Esa infraestructura terrestre también tiene un valor así como su operación y mantenimiento.

Ahora, no todo queda allí, puesto que para cubrir las amplias brechas de comuncaciones en el Perú, se necesitarían por lo menos cinco satélites. “Para brindar el servicio a 20,000 localidades por ejemplo se necesitarían cinco satélites. Con un solo satélite de 8 a 10 gigabytes por segundo no se va a poder cerrar la brecha digital, se va a necesitar más de un satélite. Por ejemplo, si se brinda una velocidad de 20 Mbps se podrá llegar a 4,000 colegios. Todo depende de la velocidad que ve a ofrecer”, comenta el experto. Es preciso resaltar que cerca de 50 mil localidades al interior del país todavía no cuentan con servicios de telecomunicaciones.

Cheé estima que el costo aproximado para cubrir 4 mil colegios puede demandar un monto cercano a los 150 millones de dólares , pero a esto se le debe agregar los 15 millones de dólares anuales por el servicio de operación y mantenimiento.

Satélite-Gluon-para-órbitas-GEO-(Geostationary-Earth-Orbit)-utilizado-para-servicios-de-comunicaciones

EJEMPLOS DE COMPRA DE SATÉLITES EN SUDAMÉRICA:

Venezuela en 2008: 400 millones de dólares

Bolivia en 2013: 300 millones de dólares

Argentina en 2014: 280 millones de dólares

Brasil en 2016: 550 millones de dólares.

CÓMO FUNCIONAN LOS SATÉLITES GEO

Los satélites geoestacionarios orbitan el ecuador a la misma velocidad que la Tierra gira, una vez por día y en sintonía con la órbita geoestacionaria. Orbitan a una distancia de 35,900 kilómetros sobre un punto casi fijo sobre el Ecuador en la superficie de la Tierra. Este posicionamiento permite el monitoreo continuo de una región específica mientras que su campo de visión cubre aproximadamente un tercio de la superficie de la Tierra.

Su velocidad y dirección giratorias (de oeste a este) son exactamente las mismas que las de la Tierra, lo que los hace estacionarios respecto a su superficie. Un satélite geoestacionario debe estar a una distancia establecida o sufrirá una disminución de altitud, por lo tanto, si está demasiado lejos de la Tierra, escapará por completo de su campo de gravedad, según explica la plataforma web Sistema Solar.

SIGUE LEYENDO