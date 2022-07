Gratificación 2022: ¿Cómo utilizar esta bonificación ante la crisis alimentaria que está por venir?

Este 15 de julio se cumple el plazo para que las empresas depositen a sus trabajadores del sector privado la gratificación del mes de julio. Como se sabe, en nuestro país se entregan dos bonificaciones anuales por concepto de fiestas patrias (julio) y fiestas navideñas (diciembre).

Sin embargo, es importante saber y conocer cómo usar este dinero extra que ingresará a nuestros hogares, sobre todo por la coyuntura de inflación que se vive en el país, en donde los productos de primera necesidad han subido de precio, se ha incrementado el monto de la gasolina, los intereses en los bancos se han elevado por la crisis económica y alimentaria mundial que ha repercutido en el Perú.

Infobae Perú conversó con especialistas en economía para que nos orienten sobre la manera en como ser responsable frente a esta bonificación. Algo que hay que tener en cuenta que este año la economía podría llegar a tener una inflación entre el 13% y 14%, frente a los últimos 20 años, siendo la más alta en estas casi dos décadas.

“En este momento coyuntural en donde todo está subiendo y hay un problema de inflación, incluso se cree que el país va a cerrar entre 13% o 14% siendo una de las más altas en estos casi 20 años, porque generalmente el Perú se había movido en una tasa de inflación entre 3 al 4%, lamentablemente esta coyuntura no pinta nada bien”, expresó para nuestro medio Oscar Luna, economista docente de la escuela de gestión del instituto Cibertec.

“Dentro de ese contexto siempre va a recomendar pagar deudas porque las deudas son factores importantes que jala gran parte del presupuesto de las familias, pero aquí hay que hacer una corrección. Hay deudas que son más caras que otras, pero yo no recomendaría, por ejemplo, no adelantar o pagar deudas hipotecarias o una deuda vehicular porque las tasas de interés no son tan altas, ya que si las comparamos con las tasas de interés de las tarjetas de crédito que se ven entre 60% - 70% y hasta 120% esas son las primeras deudas que se deben de pagar. Destinar parte de ese ingreso extra al pago de deudas caras y no largas”, agregó el especialista.

Fondo de contingencia

Algo que recomendó el especialista que ante la crisis económica y social que atraviesa el país por anuncios de paros, falta de trabajo, incrementos de las tasas en los créditos, es importante y hasta necesario tener un fondo de contingencia.

“A raíz de lo que estamos presenciando la crisis y ante la llegada de la pandemia, se ha visibilizado a grandes rasgos la falta de cultura de ahorro por parte de muchas familias en el país. Muchas personas han perdido su trabajo y se quedaron sin un sol de la noche a la mañana. Cuando hablo de fondo de contingencia me refiero a que las personas deberían destinar siempre una parte, así sea mínima de los ingresos que tiene a ahorrar, cosa que si alguien pierde el trabajo en esta situación, podría al menos sobrevivir con ese dinero que se tiene guardado o ahorrado durante un tiempo mientras mejora su situación laboral”, aseguró.

No “stockearnos” de productos

La crisis alimentaría ya se viene sintiendo de a pocos en nuestro país ante el alza de la canasta básica familiar, el precio del combustible y ante el anuncio del sector agrícola que disminuirá la producción de alimentos por la escasez de fertilizantes. Sin embargo, José Kohagura, coordinador académico de Administración de Negocios Bancarios del instituto Certus en conversación con nuestro medio, señaló que es importante no “stockearse” de productos innecesarios y comprar con responsabilidad.

“Ahí hay que tener mucho cuidado por la acumulación y compras compulsivas. En este caso van a venir muchas ofertas del famoso 3 x 2 o 2x 1. Habría que identificar bien cuáles son estos productos que realmente necesitamos y que en un corto plazo, un mes, dos meses, o tres meses, los vamos a necesitar. Por ejemplo, las compras del aceite. Se sabe que por la tendencia mundial indica que este producto va a subir de precio, ahora no voy a comprar tres cajas de aceite, de ahí tenerlo acumulado, lo mismo del azúcar, no vas a comprar 10, 15 o 30 kg de azúcar. Sin embargo, si tienes la posibilidad de comprar productos adicionales, puedes realizarlo sin hacerlo de manera compulsiva y sobre todo responsable”, dijo el especialista.

Cuidar nuestro dinero

Para José Kohagura, es muy importante que las personas conozcan las diversas maneras en la que puedes cuidar y ahorrar tu dinero, ya que si en caso tienes un ingreso extra puedes ahorrarlo en los productos que te ofrecen las entidades financieras como: fondos mutuos o plazos fijos, cuentas de ahorros, de tal manera ese capital irá creciendo paulatinamente.

“Hoy en día un buen porcentaje de las familias peruanas pueden tener la capacidad de ahorrar, por eso, lo primero que tenemos que hacer es pensar en guardar ese dinero y dentro del sistema financiero tenemos varias opciones cómo cuentas de ahorros que desde las más sencillas una cuenta a plazo fijo pensando un poco en el futuro y si somos conocedores del sistema financiero, podríamos pasar a la etapa de inversión en fondos mutuos que ya tiene un horizonte de tiempo, más largo, por lo tanto, es importante y necesario no olvidarse de ahorrar”, sostuvo el especialista para Infobae Perú.

Invertir durante la crisis

Pese a que en nuestro país existe una crisis muy dura en la economía, la idea de invertir o emprender siempre estará vigente, sin embargo, hay que conocer que existen ciertos riesgos y que esta inversión será a largo plazo, por como se viene moviendo la curva económica en el país.

“La idea de invertir o emprender siempre estará vigente. Las grandes ideas de inversión siempre se han dado en momentos de crisis , pero lo que yo recomiendo es que efectivamente puedan emprender. Sin embargo, hay que tener en consideración que el emprendimiento tiene un momento de maduración. Ya sea pequeña, mediana, o grande empresa, por lo tanto, no podemos depender de estos ingresos hasta que este tiempo de maduración que puede ser aproximadamente entre 4 meses a 1 año. Hay que considerar una vez cuando ya está la empresa madura, no significa que vivamos de esa empresa porque siempre se va a necesitar de un ingreso adicional hasta considerar que se pueda vivir de esa empresa. Lamentablemente, hay más errores que aciertos en ese trayecto y si hay más errores significa que habrá más pérdida de dinero”, precisó.

