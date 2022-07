El anunciado sismo de 8.8 grados en Lima y Callao: una alarma constante entre los peruanos

Pobladores con miedo ante fuerte sismo en Moquegua Foto: Rpp Noticias.

Los eventos sísmicos son un evento constante en Perú. Estos últimos días, Moquegua, Arequipa y Tacna experimentaron un movimiento telúrico de 5.4 grados. Hasta la fecha, el Centro Sismológico Nacional ha registrado un total de 17 réplicas en la zona. Esto ha despertado la preocupación de los peruanos por un posible sismo de grandes magnitudes en el país. La alerta de un terremoto de más de 8 grados está presente y entidades como el Instituto Geofísico del Perú (IGP) e INDECI, se han pronunciado en más de una ocasión al respecto. Infobae consultó con el especialista Patricio Valderrama, quien señaló que es importante tomar medidas preventivas ante los eventos sísmicos.

De acuerdo al informe Escenario sísmico para Lima Metropolitana y Callao: sismo 8.8MW, del Instituto Nacional de Defensa Civil, Perú está situado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, por lo cual es un territorio expuesto a experimentar movimientos de este tipo. Indeci describe esta zona como un “lugar donde se emplazan las denominadas zonas de convergencia, que son fronteras de placas tectónicas que colisionan entre sí, dando lugar a los procesos de subducción, mediante el cual, las placas oceánicas se introducen por debajo de las continentales produciendo terremotos y tsunamis de gran magnitud en la Tierra” .

Según el documento, en Lima y Callao no se produce un evento sísmico de grandes magnitudes desde el terremoto de 1746, hace más de 270 años. Esto podría generar un movimiento telúrico de más de 8.8 grados, lo cual significaría un desastre natural similar al vivido en aquel época.

“Debido al sacudimiento del suelo se espera la ocurrencia de deslizamientos, derrumbes, volcamientos de suelo y/o rocas, licuación de suelos, entre otros, generando daños en la infraestructura y el bloqueo de las vías de acceso que comunican a Lima con otras ciudades del interior del país”, informa.

Desde aquel sismo, han habido diversos “temblores”, como coloquialmente denominan los peruanos a estos acontecimientos. Sin embargo, estos no han sido suficientes para liberar la energía contenida en esta zona territorial.

En comunicación con Patricio Valderrama, ingeniero geólogo y especialista en Gestión e Investigación de desastres de origen natural, explicó que es necesario que los ciudadanos tengan conocimiento que nos encontramos en una zona donde existe, continuamente, probabilidades de experimentar un sismo. “El Perú está en una de las zonas geológicamente más activas del mundo, que es el Cinturón de Fuego del Pacífico. Aquí ocurren los terremotos más grandes que han ocurrido en la historia”, señaló.

“No presenciamos un sismo tan importante desde el 2007. Eso es un montón de tiempo. Entonces, en todos lados, en el mismo pecho, en la zona central del Perú, en el Norte, en el Sur, se tiene energía sísmica acumulada lista para ser liberada. Y en el caso muy puntual de la costa central del Perú que, por mala suerte está Lima ahí, no ocurre un sismo súper importante desde 1746. Entonces, la energía acumulada es suficiente para generar un 8.5″, precisó.

LOS SISMOS NO SE PUEDEN PREDECIR

El experto hizo énfasis en aplicar estrategias de prevención en casos de sismo dentro de la familia o convivientes. Valderrama también recomendó no dejarse influenciar por los rumores de presuntos terremotos en Lima que circulan en redes sociales. El geólogo descartó que exista la posibilidad de predecir un movimiento telúrico.

“Los sismos no se pueden predecir. Hay mucha gente que dice que difunde en redes sociales la predicción de un supuesto terremoto importante, pero es falso. Si bien es cierto la ciencia puede pronosticar muy ligeramente un sismo, como el que hemos estado hablando de 8.5, no hay forma, ni siquiera, de ponerle hora a un posible sismo”, indicó.

Fuerte sismo en el sur del Perú: Arequipa, Moquegua y Tacna soportan temblor de magnitud 5.4.

El ingeniero también se pronunció acerca de los sucesos ocurridos en Moquegua. Valderrama refirió que estos son un tipo de sismos diferentes a los que ocurren por el choque de las placas tectónicas.

“Estos sismos que están ocurriendo en Moquegua ahorita no son de la misma familia de los grandes terremotos. Los grandes terremotos ocurren por el choque de las placas tectónicas, las famosas tectónicas. Estos sismos están ocurriendo por un sistema que se llama falla geológica, que es una liberación de energía acumulada que ocurre de manera gradual”, explicó.

El especialista mencionó que muchas veces se suelen crear mitos respecto a las consecuencias de estos sismos, pero descartó que generen otros desastres naturales similares. “Estos sismos no van a activar un volcán, no van a generar un terremoto más grande, no van a cambiar el clima ni nada”, señaló.

