Video: Niño “Loncco” se vuelve tendencia por calmar a pobladores durante fuerte sismo en Arequipa

Así se sintió el temblor de este martes en Arequipa cuando se realizaba un acto público. Fuente: Twitter

Un menor peruano es la sensación del momento en las redes sociales al protagonizar un video de pocos segundos que logró impactar a los cibernautas por la madurez y liderazgo con el que afrontó el sismo de magnitud 5,4 que hizo temblar a las regiones de Moquegua, Arequipa y Tacna.

Se trata de Cristian Quintanilla Huillca de 14 años, quien se encontraba recitando un tradicional poema Loncco como parte de las actividades y festejos que se realizan en Arequipa desde hace dos días, en las cuales participan decenas de personas que hoy fueron impactadas por el movimiento telúrico que se registró a las 18:36 p.m.

Sin embargo, el pequeño “Loncco” lejos de asustarse, manejó la situación de la mejor manera, por lo cual el material audiovisual difundido en Twitter, Facebook, Instagram y hasta TikTok, ya tiene miles de visitas y comentarios, aplaudiendo la “valiente” reacción del adolescente.

CONTINUÓ RECITANDO

A los pocos minutos de iniciada la presentación de Cristian, el sismo empezó a sentirse en uno de los auditorios de la Municipalidad de Arequipa ubicado en San Lázaro, por lo cual los asistentes empezaron a gritar y desesperarse, incluso algunos ya pretendían levantarse de sus asientos para refugiarse en el exterior del local.

El joven continuaba declamando su poesía loncca, luego detuvo sus versos por breves segundos y resaltó a todos los presentes que la región de Arequipa es una zona sísmica y que pronto todo volvería a la normalidad.

“No se desesperen pues, sean buenos arequipeños. ¿Los arequipeños acaso se levantan? No se despeguen del asiento que hace frio. A mí no me van a venir con temblores. No se preocupen, cinco segundos y ya pasó todo. Aquí seguimos nosotros”, exclamó el menor con voz segura y un rostro que reflejaba tranquilidad.

Las autoridades municipales presentes, aplaudieron la actitud del niño e indicaron que es un gran ejemplo de lo que deben hacer las personas durante un movimiento telúrico, sobre todo si se encuentran en un evento público donde se debe evitar aglomeraciones y empujones, que pueden ocasionar daños físicos entre los participantes.

¿QUÉ SIGNIFICA LONCCO?

Se define Loncco a un campesino o poblador de zona rural que nació, creció y vivió en la “chacra”, en el campo o en la campiña de la ciudad de Arequipa hasta finales del siglo XX.

Asimismo, existe el lenguaje loncco que se caracteriza por la forma de hablar del poblador vinculada al “arequipeñismo”, que incluye términos propios, y una serie de palabras adaptadas de la región con influencias quechuas.

Sobre el poeta loncco se conoce que se tuvo que adaptar a una serie de artificios fonéticos y lingüísticos, lo que le permite expresar con acierto el mensaje que desea transmitir a través de dos fonemas inexistentes en el lenguaje español como: la doble “CC”, que representa el sonido quechua o aimara explosivo muy característico de los arequipeños.

MOVIMIENTO DE GRAN ESCALA

Twitter del IGP

Según los últimos informes del Indeci, en la ciudad de Arequipa el movimiento se sintió muy fuerte y de mediana duración, por lo cual la población en general se alarmó saliendo a las calles por temor a derrumbes. Minutos después, exactamente a las 7.08 p. m. se volvió a sentir una réplica, aunque de menor intensidad.

Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil, indicó que hasta el momento no se han reportado daños personales por el sismo en ninguna región del Perú. Sobre el tema, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) publicó en sus redes sociales que el movimiento telúrico ocurrió a 41 kilómetros al oeste de Omate, provincia de General Sánchez Cerro, con una profundidad de 18 kilómetros.

