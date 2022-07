¿Qué significa que te pique la palma de la mano izquierda?

Foto de manos / Pexels.

Pese al paso de los años, algunas creencias siguen vigentes y nuestras nuevas costumbres no afectan su propósito. Por lo general, estas son aprendidas por nuestros abuelos, padres u otros familiares cercanos.

Podemos encontrar un gran número de manifestaciones que fácilmente se relacionan a ciertas actividades que realizamos o ejecutaremos en el futuro.

Uno de estos casos se vincula a las expresiones que escuchamos cuando brota una ligera picazón en la mano, la cual se produce sin un motivo aparente. Quien haya estado cerca a ti pudo soltar la frase: “si te pica la palma es porque recibirás dinero”.

Su significado es diverso, ya que es asociada a las interpretaciones que se le han sumado con el paso del tiempo.

¿Qué es una creencia popular? Existe un concepto que puede describir muy bien su significado. Se trata de una serie de mensajes o acciones que son ampliamente difundidos en una determinada comunidad o grupo que tengan los mismos intereses. Un detalle curioso es que su origen no es exacto, ya que se ha propagado gracias al “boca a boca”.

Foto de manos / Pexels.

¿QUÉ PASA SI TE PICA LA PALMA DE LA MANO IZQUIERDA?

Antes de asociarla a un concepto, primero verifica si es que esa reacción en la piel se debe a algo que has comido o tocado. De ser el caso, acude al centro médico para ser atendido por un profesional.

Una explicación que heredamos de nuestros antepasados es el significado que se da a las manos, resaltando que esta parte del cuerpo es relacionado al trabajo y dedicación, porque son “las herramientas” que tenemos para hacer varios movimientos.

Foto de manos / Pexels.

¿Qué es la suerte? El diccionario de la lengua española la describe como “una circunstancia de ser, por mera casualidad, favorable o adverso a alguien/algo lo que ocurre o sucede”.

La creencia popular indica que sentir que nos pica la mano izquierda representa que perderemos o invertiremos una importante suma de dinero. También se considera como un recordatorio para que apuestes por el ahorro y no uses las monedas o billetes en algo que no sea prioridad.

Foto de manos / Pexels.

¿QUÉ PASA SI TE PICA LA PALMA DE LA MANO DERECHA?

“La buena suerte te acompaña”. Se cree que cuando ocurre esto es porque llegará a ti el dinero que estabas esperando, ya sea por un monto que te debían o aparecerá en tu camino por una cuestión de coincidencia.

Sin que esto sea suficiente, los familiares coinciden en que es un ejemplo de que tendrás buena fortuna o éxito en aquello que realizarás en el día, ya sea un examen, entrevista de trabajo u otro.

Foto de manos / Pexels.

¿CÓMO SE LLAMAN LOS DEDOS DE LA MANO?

Una mano está compuesta por cinco dedos. De acuerdo a su ubicación se les otorga un nombre para poder diferenciarlos.

¿Sabías que el cuerpo humano tiene 206 huesos?

Tomando como referencia nuestra mano izquierda, los nombres se ordenan de la siguiente manera: pulgar, índice, dedo medio, anular y meñique.

En el caso de los pies, el más grueso lleva el nombre de “dedo gordo”, mientras que los demás se asocian a los números, como primer dedo, segundo, etc.

