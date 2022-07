María del Carmen Alva insiste en la salida de Aníbal Torres de la PCM: “Ya cumplió su ciclo”

María del Carmen Alva sigue firme en su pedido para que el premier Aníbal Torres renuncie a la Presidencia del Consejo de Ministros. La presidenta del Congreso manifestó que el exministro de Justicia debería dar un paso al costado porque “ya cumplió su ciclo”.

En una corta comunicación con los medios de comunicación. Alva sostuvo que tiene conocimiento que este 28 de julio se anunciarán cambios hechos por Pedro Castillo, pero reiteró que Torres debería abandonar el cargo.

“Ya cumplió su ciclo. Entiendo que en 28 de julio van a ver cambios”, refirió Alva Prieto, en diálogo con los medios de prensa.

Hace unos días desde Piura, Alva Prieto criticó al titular de la PCM por las declaraciones que tuvo sobre la policía y las Fuerzas Armadas, cuyo rendimiento comparó con el que realiza las rondas campesinas.

“Yo les pido disculpas [a las Fuerzas Armadas y la Policía] por esas declaraciones tan desafortunadas, no se puede hablar así de las Fuerzas Armadas y policiales, ya estamos acostumbrados a sus declaraciones, estuvo un tiempo callado, le dijeron que no hable y parece que no puede con su genio”, aseveró.

“Qué se puede esperar de alguien que dice que admira a Hitler. A mí del premier ya no puedo esperar nada. Yo le pediría que dé un paso al costado y que renuncie. Si no lo hace, no sé qué espera el presidente para pedirle la renuncia”, añadió.

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso. | Foto: Congreso

Recordemos que el último lunes el exministro de Salud, Hernando Cevallos manifestó que Aníbal Torres tiene serios problemas para comunicarse con la sociedad, pero que realizar modificaciones en estos momentos no sería la mejor vía, porque “a veces estos cambios suelen ser peores”.

“Es necesario hacer cambios, pero a veces los cambios son peores de lo que se estaba. Necesitamos pensar más en el país, no solamente me refiero a Aníbal Torres”, apuntó.

En esa misma línea, Cevallos precisó que, mientras el presidente Pedro Castillo siga dirigiendo el país, se debe buscar trabajar una sola agenda.

“Podemos exigir que se investigue todo lo que se tenga que investigar, pero el presidente ha sido elegido por la mayoría de la población peruana y es con quien vamos a seguir hasta el 2026, salvo que se encontraran elementos que hagan inviable esto por parte de la justicia, pero si no hay que trabajar con el presidente”, indicó.

“Hay elementos suficientes para que sea investigado por el Ministerio Público, que se está haciendo. Espero que se haga con mucha firmeza, sin interferencia, para llegar a la verdad, porque es lo que quiere la población”, agregó Cevallos.

Alva se pronuncia por mujeres secuestradas por ronderos en Pataz

María del Carmen Alva también fue consultada por la situación que vive un grupo de mujeres en la provincia de Pataz en La Libertad, al ser retenidas a la fuerza por un grupo de ronderos que las acusan de practicar hechicera. Además de tener conocimiento que ellas han sido golpeadas y torturadas por estas organizaciones.

La presidenta del Parlamento hizo un llamado a las autoridades para que aceleren estos casos y pongan en buen recaudo al grupo de personas que están privadas de su libertad en manos de estas rondas campesinas.

“No sé qué está pasando en nuestro país. Estamos perdiendo a la autoridad. Necesitamos paz y calma, y solo el presidente y su gabinete deben liderar la unión de los peruanos y que haya tranquilidad y paz”, señaló la máxima autoridad del Congreso.

| Foto referencial: IIDS

Alva reconoció y agradeció la labor de las rondas campesinas en su lucha contra la inseguridad en sus respectivas regiones, pero manifestó que “todo tiene un límite”.

“Ayer fue el colega Quispe y hoy estas mujeres. ¿Mañana quién es, uno de ustedes? Qué está pasando en nuestro país. Por favor, trabajemos en eso”, pidió Alva Prieto.

