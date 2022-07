Hugo García denuncia que su madre sufrió robo en Arequipa y muestra imágenes de lo sucedido

Hugo García denuncia que su madre sufrió robo en Arequipa | VIDEO: Instagram/@hugogarcia

Un duro momento. Hugo García preocupó a sus seguidores al informar, a través de sus redes sociales, que su madre, la señora Fabiola Silva, fue víctima de robo durante un viaje a la ciudad de Arequipa. El chico reality se mostró consternado por lo ocurrido, pues jamás imaginó que “lo más preciado de su vida” terminaría perdiendo todos sus ahorros en una tarde cualquiera.

Mediante sus historias de Instagram, el competidor de Esto es Guerra publicó un extenso comunicado, en donde inicialmente hizo un llamado a la reflexión sobre la inseguridad ciudadana que enfrenta el país.

“Dicen que si el camino es fácil entonces no es el camino. Sin embargo, hay personas sin escrúpulos que optan sin más vivir del esfuerzo de los demás. Tristemente estas personas piensan que pueden andar por la vida sin hacer el más mínimo esfuerzo siendo amigos de lo ajeno. Sé que nuestro país cada día es más inseguro y que no hay persona cercana a la que no le hayan robado algo”, expresó en un principio.

Tras ello, la actual pareja de Alessia Rovegno dio detalles del hecho delictivo. Según dijo, su madre viajó a Arequipa para acompañar a su familia en la pérdida de un ser querido. Mientras estaba almorzando en un restaurante local, dos personas aprovecharon su distracción para llevarse sus pertenencias.

“Este fin de semana han tocado una fibra muy delicada y especial, lo más sagrado que tengo: mi madre (...) Le robaron su tarjeta. Le vaciaron su tarjeta con sus ahorros y todo lo que llevaba en su bolso. La vida se encargará de vaciarles la poca vergüenza que les queda porque sus acciones han quedada grabadas para siempre en video”, resaltó.

Acto seguido, Hugo García publicó las imágenes del momento exacto del robo, esperando que las autoridades puedan reconocer a los criminales. “No podemos seguir viviendo en un país donde no nos sentimos seguros. Compartamos este video hasta encontrar a los culpables y afronten las consecuencias de sus actos”, sostuvo.

Madre de Hugo García fue víctima de robo. (Foto: Instagram/@hugogarcia)

MADRE DE HUGO GARCÍA FELIZ CON ALESSIA ROVEGNO

En entrevista con América Espectáculos, Doña Silva indicó que toda la familia García está emocionada con la relación entre Hugo García y Alessia Rovegno, pues se les ve muy enamorados. Tras ver a la bella modelo coronada como Miss Perú 2022, la madre de familia no dudó en expresar su emoción.

“Contenta por Alessia, ¿Qué me parece la relación? Feliz por Hugo, porque los dos están muy emocionados, muy enamorados. Me encanta Alessia, estoy muy feliz”, señaló Fabiola con una gran sonrisa, resaltando que ya tuvo la oportunidad de tratarla.

“Claro (que la he tratado), siempre, siempre. Es una chica encantadora, noble, sencilla, nos encanta. Estamos contentos con ella”, agregó.

Hugo García y Alessia Rovegno tras la gran final del Miss Perú 2022. (Foto:Instagram/@hugogarcia)

Este evento sirvió para que la madre de Hugo pueda conocer a los padres de Alessia. Según contó Silva, la química fue bastante buena, sobre todo con Bárbara Cayo.

“Los acabo de conocer (a los padres), muy simpáticos, hemos hablado más con la mamá, muy linda, ya conocí a las hermanas y estamos poco a poco conociéndonos, ¿no? Que los chicos vayan avanzando y que se de la relación todo lindo como va”, recalcó.

