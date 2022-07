Surco: delincuente suplica y llora para que policías no lo lleven a la comisaría

Delincuente llora y suplica para evitar ser detenido en Surco | VIDEO: América TV

Cual niño que pide a sus padres no ser castigado, un joven delincuente fue detenido por efectivos policiales y agentes de serenazgo de la municipalidad de Surco por portar dos cuchillas y aproximadamente 80 gramos de marihuana.

El hecho se registró en las intersecciones de las avenidas San Juan y Mateo Pumacahua del mencionado distrito. Imágenes de la intervención a Luis Alberto Ramírez Pérez suplicando al efectivo policial que no lo lleve a la comisaría, pues temía terminar en prisión.

“Yo vivo solo desde los 12 años, no sea malo, por favor. Por favor es un arma blanca, no sea malo, por favor, me van a meter preso”, rogaba el detenido mientras se negaba a subir a la unidad de serenazgo para ser llevado a la comisaría del sector.

Un vocero de la gerencia de seguridad ciudadana de Surco indicó que quiso sorprender a las autoridades deshaciéndose de las navajas y las sustancias ilegales que tenía en su poder. “Cuando le piden los documentos, este sujeto agarra y tira el arma blanca debajo de un carro, asimismo había droga, en el paquete que tiró había unos 80 gramos de drogas aproximadamente”, comentó.

En esa misma línea, la policía informó que este sujeto contaba con al menos cuatro denuncias en su haber, por ello se le comunicó que sería derivado hasta la comisaría.

Fueron varios los minutos que este sujeto intentó persuadir a los agentes de serenazgo y efectivos policiales para que tengan compasión de él, pero las lágrimas fueron en vano, pues Luis Alberto tuvo que acatar la medida de las fuerzas del orden.

En otro momento uno de los serenos le increpó al detenido por la forma en la que se dirigía a los agentes de seguridad y este se justificó diciendo que “si ustedes me tratan con respeto, yo los voy a tratar con respeto”.

FUE INTERVENIDO EN ENERO

En enero de este año, Luis Alberto Ramírez Pérez fue intervenido cuando se hallaba a punto de drogarse en plena vía pública y frente a menores de edad. En aquella oportunidad se mostró desafiante con las autoridades y hasta se quejó que no lo dejaron cometer el acto ilícito.

“No me estoy drogando en mi hora de trabajo, es mi refrigerio y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, el que quiere se construye el que quiere se destruye”, expresó.

En aquella ocasión, este delincuente fue detenido por agredir físicamente a un agente de serenazgo que le pidió que no se drogue e intentó esconderse en una obra de construcción en el distrito de San Juan de Miraflores.

