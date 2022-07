¿Quién es Salandela y por qué es tendencia por un hilo en Twitter?

¿Por qué Salandela es tendencia en Twitter y qué pasó con la youtuber peruana?

Los peruanos nunca han sido ajenos a las plataformas digitales, y muestra de ello es el gran número de creadores de contenidos que se albergan en diferentes espacios online, como YouTube, Spotify Podcast, Instagram, Twitter, entre otros. Desde hace más de 8 años se estableció una comunidad de usuarios que comparten videos y fotografías que tienen un alto alcance en los cibernautas de intereses en común.

Dentro de este grupo se encuentra una joven conocida en las redes sociales bajo el nombre de Salandela. De acuerdo al registro de sus perfiles en Internet, desde el año 2013 inició su aventura en YouTube. Actualmente es una influencer con una importante cantidad de followers, y a partir del 2020 lidera su propio podcast titulado “Mala lengua”.

Sus fans destacan su rol en impulsar la visibilidad de la salud mental por medio de sus contenidos.

Antes de que culmine el mes de junio, la peruana fue tendencia por un hilo en Twitter que fue publicado hace algunos meses, pero que ha causado más de un comentario desafortunado sobre ella y su relación amorosa.

Escribiendo su nombre podemos encontrar varios tuits en los que recibe fuertes críticas por cómo está viviendo su romance. Harta de esos mensajes, la youtuber decidió usar su cuenta personal de Instagram para dedicarlas más de 10 videos en los que pide respeto a su vida personal , resaltando que dejen de atacar a su enamorada por las decisiones que ella ha tomado.

¿QUÉ PASÓ CON SALANDELA?

En marzo de 2022 una cuenta de Twitter titulada “Es de celoso” compartió un hilo en el que detallaba porqué Salandela puso fin a su amistad con el influencer Percy Pls, con quien tenía una conexión muy cercana de mejores amigos.

Se sumaron varios mensajes que exponían un supuesto ritual de brujería que habría causado el fin de su relación amical, señalando como una de las culpables a Alejandra (@sadeyess___). Aunque no se identificó al autor de los escritos, ni se mostraron pruebas, algunos seguidores de la vlogger nacional asumieron estos rumores como ciertos.

Este romance público generó un rechazo en algunos miembros de la comunidad de Sala, quienes aparecían en las secciones de comentarios para insultar a su pareja y dejarle consejos para motivarla a que ponga fin a su romance.

La creadora de contenidos no toleró más. Ella respondió de manera clara y firme a todas las personas que expresan su odio y rechazo en sus plataformas. Además defendió su estado sentimental, pidiendo respeto y que paren los ataques.

“Ella es una persona que me ha ayudado a sobrevivir a un montón de cosas”.

“... Han agarrado un hilo en Twitter de un bueno para nada y han decidido creerle, y así como a ustedes les mienten con estupideces y media. Mi enamorada no tiene la culpa de nada y ustedes la han pintado como una bruja, rompe amigos y rompe relaciones. Ustedes no son Alejandra cuando me rompo la cabeza contra la pared por lo mal que me siento, y ella tiene que estar ahí, sufriendo a mi lado”, comento en sus historias de IG.

Por su parte, Percy Pls se hizo presente en su cuenta de Twitter para dejar un mensaje expresando su postura sobre el odio en las redes sociales luego de que Sala intentara explicar porqué se alejó de él y desvaneció su amistad.

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE SALANDELA?

Gracias a un video publicado en Internet se dio a conocer que Salandela en realidad se llama Andrea del Águila Salinas. Evidentemente, su nickname lo creó basándose en las letras de su nombre y apellidos.

