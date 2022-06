Exportaciones textiles de enero a abril se situaron en uno de los niveles más altos de la última década

Las empresas textiles peruanas buscan recuperar ventas tras impacto de la pandemia.

Las exportaciones del sector textil entre enero y abril del 2022 ascendieron a US$ 620 millones, registrando un crecimiento de un 38.6% con respecto al mismo periodo del año pasado e, inclusive, superaron vastamente los niveles prepandemia (US$ 456 entre enero y abril de 2019), según cifras extraídas de la Sunat por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Con relación a los principales productos textiles exportados entre enero y abril del presente año, destaca el desempeño de los t-shirts de algodón de color uniforme por un valor de US$ 86 millones (+51.7% respecto del mismo periodo de 2021). Por su parte, los envíos de los demás t-shirts de algodón ascendieron a los US$ 68 millones (+45.5%); mientras que los t-shirts y camisetas interiores de punto de las demás materias textiles alcanzaron un valor exportado de US$ 30 millones (+22.5%).

Para completar el top 5 de principales productos exportados del sector textil, se encuentran el pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama, cuyos envíos alcanzaron un valor de US$ 29 millones (+34.4%), y los de camisas de punto de las demás fibras sintéticas para hombres o niños, cuyo valor exportado ascendió a US$ 24 millones (+71.8%).

DESTINOS DE EXPORTACIONES

En cuanto a los destinos de las exportaciones del sector, Estados Unidos se posicionó como el principal, tras realizar compras por US$ 341 millones entre enero y abril de 2022, un 43.3% más que en el mismo periodo de 2021, lo que representó el 55% del total de nuestros envíos del sector textil al mundo.

En tanto, Chile se posicionó como nuestro segundo mayor comprador, al que realizamos envíos por US$ 39 millones, un 54.9% más que en el mismo periodo del año pasado, y que representaron un 6.4% de los envíos del sector.

Otros destinos que se hallaron en el top 5 fueron Colombia, con compras por US$ 27 millones (+41.2%) y un 4.4% del total; Ecuador, con US$ 21 millones (+45.8%) y un 3.4% del total; e Italia, con US$ 20 millones (+67.3%) y un 3.3% del total.

FACTORES QUE AUMENTAN LA DEMANDA

De acuerdo con Scotiabank, existen factores que explicarían el aumento de la demanda. Por ejemplo, la reactivación de Estados Unidos ha hecho que, gradualmente, la población retome sus actividades de forma presencial, lo cual alienta la demanda por prendas de vestir; o el incremento del costo promedio de los textiles importados desde China.

Ello está relacionado con la reactivación de la demanda global que impulsó los pedidos provenientes de China y llegó a desbordarlos. A ello se suma la escasez de contenedores a nivel mundial, que genera cuellos de botella en los puertos, lo cual eleva los costos de los fletes marítimos y, por ende, el costo de la importación.

No obstante, existe un factor que podría afectar el escenario alentador para el sector textil. Los precios de los alimentos a nivel mundial se han elevado sustancialmente como consecuencia de las restricciones a la exportación, sanciones comerciales, entre otros, debido al conflicto Rusia-Ucrania. Si el nivel de precios de alimentos se sigue incrementando, ello implicaría una reducción en el presupuesto para adquirir prendas de vestir, lo que afectaría de forma negativa la demanda por estos productos.

Para aprovechar los factores positivos, es necesario que nuestro sector textil aumente su competitividad. Muchas empresas del sector textil son mypes o informales que coexisten con un sector textil moderno, innovador, competitivo y enfocado en la exportación. Por tanto, se deben plantear medidas focalizadas en las mypes para apoyarlas a dar el salto a los mercados internacionales.

Es importante mejorar la calidad y estandarizar los pedidos mediante la innovación y la adquisición de tecnologías que aumenten la eficiencia en la producción. Asimismo, es necesario potenciar el cultivo de algodón, para lo cual se debe garantizar el acceso a semillas certificadas, pues así las cosechas mejorarían su productividad, indicó Comex Perú.

