Modesto Montoya: “(El presidente) no quiere dar entrevistas porque a veces hay lapsus”

El ministro Modesto Montoya intentó justificar la lejanía del presidente Castillo de la prensa.

Las apariciones de Pedro Castillo ante la prensa han sido motivo de críticas, sobre todo por las respuestas que el jefe de Estado ha brindado sobre las críticas a su gobierno y los cuestionamientos hacia su persona. El ministro Modesto Montoya pretendió justificar el rechazo que ha mostrado el mandatario hacia quienes pretenden plantearle algunas preguntas alegando que Castillo comete algunos errores involuntarios.

“Yo creo que por esa razón hay veces que el presidente no quiere dar entrevistas porque a veces hay lapsus que el periodismo, que tal vez con razón o sin razón, multiplica”, dijo en conversación con RPP Noticias. La respuesta se dio tras ser consultado por los constantes errores que el presidente Pedro Castillo comete al emitir algún discurso durante su visita a diversas zonas del país.

Modesto Montoya recalcó que los errores de oratoria mostrados durante los últimos diez meses de gobierno no son muestras de que sea un mal gobernante. En su intento por defender al mandatario señaló que es común que uno confunda términos y valores al momento de brindar declaraciones, llegando a recordar algún error suyo reciente y el de otros mandatarios.

El periodista le recordó a Montoya el reciente error del presidente Pedro Castillo de considerar a la provincia de Tarapacá como peruana, cuando se trata de parte del territorio chileno, así como aquella vez en que se refirió a Ucrania como Croacia al querer tratar de explicar el conflicto con Rusia. “Como he señalado, él está preparado para dirigir a nuestro país”, defendió.

Ministros Modesto Montoya compara a Pedro Castillo con Ricardo Gareca

El ministro del Ambiente también es recordado por su polémica declaración en torno a crisis de alimento en el que expresó que esta situación es una oportunidad para consumir nuestros productos. El ministro del Ambiente, sostuvo estas declaraciones a la salida de la reunión con otros funcionarios. Según detalló, la invasión de Rusia a Ucrania, es el paso para “volver a nuestros orígenes” en alimentación.

“Estos problemas generados por la guerra que hay en Europa son una gran oportunidad para volver a los orígenes e inicios y alimentarnos con los productos que tenemos en el Perú”, señaló el titular del Minam tras concluir una sesión de Consejo de Ministros liderada por el presidente Pedro Castillo.

ATAQUE CONSTANTE

Modesto Montoya criticó el actuar de la oposición alegando que esta busca el más mínimo detalle para convertirlo en un ataque contra el gobierno de Pedro Castillo y quienes le acompañan. “He observado que desde abril del año pasado se decidió impedir que gane Pedro Castillo y lo acusaron de todo”, dijo a RPP Noticias.

" Luego, cuando fue elegido, se hizo todo lo posible para que no ingrese a Palacio y una vez en Palacio se hace todo lo posible, se busca el mínimo detalle para sacarlo de Palacio no solamente a él, sino a todos sus ministros. Quieren violentar la decisión de toda la población”, agregó.

Uno de los puntos a los que se refiere el ministro Montoya, es el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte, quien está siendo cuestionada por las firmas que realizó para el Club Apurímac cuando ella ya era funcionaria del Estado.

Dina Boluarte mencionó que el presidente Castillo se encuentra trabajando en corregir sus errores. Foto: Andina

“Me refiero a la vicepresidenta Dina Boluarte que tuvo que firmar un documento para que una asociación no muera. En qué afecta una firma en un documento para que una asociación no desaparezca y le pague a sus empleados (...) se busca el pretexto mínimo”, expresó.

Además, Modesto Montoya indicó que le parece imposible que Gobierno pueda resolver todos los problemas del país y aclaró que solo se solucionarán algunos con los recursos destinados. “Lentamente y priorizando los problemas”, agregó.

“Se descubre ante el mundo y ante el país la cantidad de problemas que tiene el Perú, que hemos heredado del pasado tal cantidad de problemas que sería imposible resolverlos en un gobierno siquiera. Eso significa que los que van a gobernar después de Pedro Castillo ya están enterados cuáles son los problemas a resolver”, aclaró.

