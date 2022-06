Así se prepara el Cusco para la gran celebración del Inti Raymi

El Inti Raymi o Fiesta del Sol. Foto: ANDINA/Percy Hurtado Santillán

La fiesta del Inti Raymi se volverá a celebrar de manera presencial este viernes 24 de junio en Cusco. El regreso de la apoteósica festividad mantiene en vilo al Perú y el resto del mundo debido a la suspensión de dos años que sufrió por la emergencia sanitaria propia de la pandemia de la COVID-19, que obligó cancelar actividades de concentración masiva de público.

Esta celebración, de origen ancestral, rinde culto a la deidad más importante de los incas y fue declarada por la Ley 27431 del año 2001 como Patrimonio Cultural de la Nación, así como Acto Oficial y Principal Ceremonia Ritual de Identidad Nacional.

INTI RAYMI 2022

Para este 2022, la escenificación de la fiesta al sol se vivirá en tres etapas y c omenzará desde las 9 de la mañana en la explanada del templo Inca del Coricancha , para la recepción de las delegaciones de los cuatro suyos. Luego, a las 11:00 a.m., se desarrollará el desplazamiento a la Plaza de Armas . Finalmente, a la 1 de la tarde, la ceremonia se trasladará a la fortaleza inca de Sacsayhuamán . La duración total de la festividad es de alrededor de siete horas.

Este año, el inca y su esposa, la Coya, serán representados por los actores David Ancca y Mari Cruz Lima Páucar, quienes estarán acompañados de un séquito conformado por generales, soldados y acllas o doncellas.

Al igual que anteriores versiones se contará con más de 200 miembros del ejército peruano, 100 de la Policía Nacional, estudiantes de universidades, institutos superiores e incluso de colegios que formarán parte de las delegaciones de los cuatro suyos.

Es de resaltar que la Coya tendrá mayor protagonismo en la escenificación del Inti Raymi 2022. “Estamos primando la participación de la mujer, siempre la Coya estaba encargada de la Chicha, solo que no tenía parlamento, ahora lo que se va hacer es introducir un parlamento para que complemente su presencia”, confirmó Fernando Santoyo Vargas, presidente de la Empresa Municipal de Festejos de Cusco (Emufec).

La participación de la pareja del máximo gobernante del Tahuantinsuyo siempre estuvo relegada, el Inca fue el único que cantó y dio discurso de recepción a los cuatro suyos y agradecimiento al Dios Inti por todo lo que nos provee con la madre tierra.

La Coya tendrá un mayor protagonismo en la escenificación de fiesta del Inti Raymi en la explanada de Sacsayhuamán, en Cusco. ANDINA/Difusión

INTI RAYMI EN PERÚ: PRECIOS

El ingreso a los escenarios del Coricancha y de la Plaza de Armas es gratuito, pero por un tema de seguridad se recomienda asistir temprano para evitar aglomeraciones y dificultades de ubicación. Sin embargo, el ingreso a la escenificación en el parque arqueológico de Sacsayhuamán si requiere la compra de boletos en la página oficial del Emufec en el siguiente enlace.

Para este espacio se han instalado tribunas equipadas con butacas en fibra de vidrio, servicios higiénicos portátiles, centro de información y asistencia al público, primeros auxilios y seguridad, que permitirá disfrutar del evento con todas las seguridades y garantías.

El ingreso al escenario tiene un costo de US$ 150 para los turistas extranjeros, mientras que para el turista nacional tiene un costo de US$ 90 y el turista regional pagará US$ 30.

Zonas para ver el Inti Raymi en Cusco, Perú. Foto: Inti Raymi

TODOS ENTENDERÁN EL DISCURSO DEL INCA

Para el mejor desarrollo del Inti Raymi 2022, Santoyo indicó que mejorarán la organización y han incorporado un sistema de traducción, lo que permitirá que los turistas entiendan el mensaje del máximo gobernante del Tahuantinsuyo.

Asimismo, se ha creado una aplicación que se puede descargar en teléfonos y otros equipos móviles, el cual cuenta con un sistema de traducción del quechua a los idiomas español, inglés, francés y alemán.

“El Inca va a llegar en el idioma de cada uno de los visitantes y se entenderá claramente el mensaje del hijo del dios Sol”, subrayó.

¿EL INTI RAYMI TIENE RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA?

La festividad del Inti Raymi, no se celebró de forma pública durante el año 2020 y 2021 debido a la pandemia originada por la COVID-19.

Sin embargo, este 2022 el Inti Raymi se celebrará como en años anteriores, pero las personas que deseen asistir, deberán de contar con las dosis completas de vacunación y usar doble mascarilla o una KN95 en todo momento.

Además, no se permitirá el ingreso de alimentos, solo de agua y snacks pequeños, los cuales deben de estar de preferencia en envases biodegradables.

“No se va a permitir el ingreso de menores de 5 años porque no se han vacunado, será obligatorio el uso de la doble mascarilla o la KN 95, y esto en todas las actividades por las fiestas del Cusco… el que no cumpla, lamentablemente tendrá que ser retirado”, sostuvo Fernando Santoyo, presidente del directorio de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (Emufec).

