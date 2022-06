¿Por qué las monedas huelen a oxido? Foto: Pinterest

El uso de las monedas es frecuente en la vida cotidiana de las personas. Es por ello que, en muchas ocasiones, nos hemos cruzado con distintos escenarios en cuanto al manejo de monedas, uno de ellos el olor de estas.

A veces no tienen olor, otras veces huelen un poco a óxido o al perfume de nuestro bolso, pero también existen aquellos momentos en que el aroma a óxido se vuelve más intenso, llegando a impregnarse en el monedero, las manos e inclusive la ropa.

POR QUÉ LAS MONEDAS HUELEN A ÓXIDO

Si te ha pasado, es necesario que sepas algo. Las monedas adoptan un olor “metálico” por el contacto que tienen con nuestro cuerpo. Es decir, la esencia, que aparentemente es propia de los materiales de la moneda, se dan a causa del olor corporal que emanamos.

En simple, las monedas huelen a óxido porque adoptan la esencia del ser humano.

Pero, ¿cómo es posible esto? Los componentes de la moneda producen reacciones químicas y se dan entre el hierro y cobre. Nuestro cuerpo libera al aire los lípidos (grasa) a través de la piel.

Al tener el contacto la moneda con nuestra piel, existe una reacción de aquel encuentro (metal y lípidos) y esto crea un aroma que es identificado por nuestro olfato. Nuestro cerebro lo asocia con el óxido o el fierro.

“Es el hierro el que entra en reacción en contacto con la piel [...] Lo que la gente llama ‘un olor a hierro’ es en realidad un olor corporal”, sostiene el profesor Dietmar Glindemann, responsable de un estudio elaborado por las universidades de Leipzig y Virginia.

¿LAS PERSONAS OLEMOS A METAL?

Recordemos que los compuestos de cada persona son distintos, es decir, cada ser humano tiene un aroma metálico diferente.

Esto se puede comprobar al oler la transpiración de las personas o al oler la sangre líquida o cuando está seca. En este último caso, es necesario recordar que la sangre contiene hierro, elemento que también está presente en las llaves, utensilios de cocina, barandas y más.

