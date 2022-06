Luis Mendieta Gavirondo, el asesor desapercibido del presidente Pedro Castillo

Luis Mendieta Gavirondo.

Dentro del circulo de confianza del presidente Pedro Castillo hay un personaje que ha pasado desapercibido para la prensa. Su nombre: Luis Alberto Mendieta Coronado. El pasado 17 de abril fue nombrado como flamante jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. Dicho cargo es el tercero más importante dentro de la planilla del Ejecutivo por detrás del secretario general, cuyo ocupante es Jorge Alva Coronado, y el subsecretario general que está en manos de Beder Camacho.

Precisamente, Camacho tendría mucho que ver con la llegada de Mendieta. El 22 de febrero, a través suyo, permitió que tenga una reunión con Castillo en Palacio de Gobierno. Aquella vez, la cita duró casi tres horas. Dos meses después, Mendieta ya no necesitó de un intermediario para concretar un encuentro de trabajo con el jefe de Estado. Exactamente, el 14 de abril, tres días antes de instalarse en su nuevo puesto, estuvo por la sede presidencial entre las 6:33 de la tarde y las 7:41 de la noche.

PERFIL

En los registros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) se visualiza que Mendieta es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene un máster en Derecho, Economía y Gestión con Fines de Investigación, con mención en Gestión de Organizaciones por la Universidad Bourdeaux 4 Montesquieu de Francia.

Visita al presidente Pedro Castillo.

En lo que respecta a su trayectoria laboral comenzó como asesor en la Municipalidad de Pachangara en 1997. De allí siguió con algunos cargos como gerente de Administración y Finanzas en el Gobierno Regional de Chiclayo y gerente de Promoción del Desarrollo Económico en la Municipalidad de San Martín de Porres en 2005. Al año siguiente es en que retornaría a la arena política de la cual se había alejado hacia varios años.

IZQUIERDISTA Y NACIONALISTA

En su juventud, Mendieta fue un prominente dirigente estudiantil. De hecho, llegó a ser el presidente de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre el 30 de mayo de 1980 al 28 de febrero de 1984. En paralelo también se desempeñó como representante del tercio estudiantil entre el 30 de septiembre de 1980 al 30 de septiembre de 1984.

“Como estudiantes de San Marcos, conocimos a Mendieta entre las décadas de los 70 y 80. Siempre fue un estudiante, activista de izquierda y buen polemista. Fue militante de Izquierda Unida y mi partido Patria Roja. Él se fue hace más de treinta años de mi organización por motivos que consideró convenientes. Está en su derecho”, señaló el exdiputado César Barrera Bazán a Infobae.

El exdirigente de Izquierda Unida enfatizó que Mendieta no es un cuadro de Patria Roja en la gestión de Pedro Castillo. “No sé de dónde ha salido que el señor es el sucesor del primer ministro Aníbal Torres. Nosotros no somos parte del gobierno. No lo hemos sido ni lo seremos tampoco. Este gobierno nos ha declarado la guerra. Recordará usted los informes de inteligencia donde han terruqueado nuestras actividades partidarias. Me parece que todo esto es una cortina de humo”, agregó.

Exdiputado César Barrera Bazán.

Barrera reveló que algunos compañeros han escuchado a Mendieta que se sigue considerando izquierdista “a su modo”. “Lo que se trata ahora es de desprestigiar a las izquierdas en su conjunto. Castillo se ha declarado enemigo de nuestro partido, entonces resulta jocoso y completamente fuera de lugar que nos inmiscuyan en los asuntos de su gobierno porque no tenemos nada que ver con él”, apuntó.

Según el ROP, Mendieta se inscribió como militante de Unión por el Perú (UPP) el 20 de enero de 2005. Por aquel año, un radical Ollanta Humala aparecía en la escena política para competir en las elecciones presidenciales de 2006 con la agrupación que fuese fundada por Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de las Naciones Unidas, en 1994. Mendieta postuló al Parlamento Andino por UPP y consiguió 19,929 votos que no le alcanzaron para obtener una curul en este organismo internacional.

Tras esta aventura electoral, Mendieta siguió a Humala en la creación del Partido Nacionalista Peruano. En 2009 se afilió a la mencionada agrupación donde tuvo el cargo de coordinador de la Comisión de Organización. En paralelo trabajó como asesor de la bancada Partido Nacionalista-Gana Perú que se separó de UPP en el Congreso.

Fuente: ROP.

Durante la era Humala en el poder, Mendieta siguió con sus puestos en el Parlamento. De 2011 a 2015 fue ubicado como asesor en el modulo de apoyo al trabajo de la organización parlamentaria. En el último año del quinquenio nacionalista, volvió a la bancada de Gana Perú para asesorarla.

Precisamente, en noviembre del 2013 se descubrió que Mendieta formaba parte de una planilla de asesores de la Mesa Directiva del Congreso, presidida entonces por Fredy Otárola, el notario ancashino incondicional de la entonces pareja presidencial percibiendo cerca de S/ 13,900.

Mendieta estuvo ligado al nacionalismo hasta el 2017.

Luis Mendieta en pleno brindis durante su época nacionalista en el Congreso.

CUESTIONAMIENTOS

Según el registro de datos del Colegio de Economistas de Lima, Mendieta está inhabilitado para ejercer su profesión por falta de pago de sus cuotas como colegiado. Estuvo activo hasta el 31 de diciembre del 2009. Es decir, son trece años sin abonar una deuda que cada día crece más. Sin embargo, este personaje también sería un peligro al volante por las calles de Lima.

Luis Mendieta está inhabilitado para ejercer como economista.

De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), Mendieta registra cinco infracciones de tránsito. De estas tres fueron por manejar en presunto estado de ebriedad.

La última vez ocurrió el 23 de abril del 2015 cuando fue multado con S/ 1975 porque habría conducido su vehículo marca SSANGYONG modelo ACTYON SPORTS 2008, cuya placa es A5A-949 por la cuadra uno de la avenida Uruguay, en Cercado de Lima.

La norma de tránsito indica que, como sanciones complementarias, se establece la suspensión de la licencia de conducir por tres años y la retención del vehículo en el que se cometió la infracción. Hoy, además, es un delito.

Fuente: SAT.

Hay que mencionar que, en los últimos meses, se habló de un grupo de asesores que serían parte del Gabinete en la sombra. Estos eran Biberto Benerardo Castillo Leon, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía. Además, estaban Wilson Petrel Mostacero, Rodolfo Ramírez Apolinario, Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco. Algunos de ellos ya no siguen en el entorno presidencial, pero siguen investigados por el Ministerio Público por el presunto delito de organización criminal en el interior de Palacio de Gobierno.