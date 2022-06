Qué dijo Carlos Bustos tras derrota de Alianza Lima que lo deja fuera del título de Torneo Apertura

Carlos Bustos habló tras perder ante Binacional en Juliaca.

Alianza Lima cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Binacional por la jornada 17, de esta forma quedó fuera de la pelea por el Torneo Apertura. Carlos Bustos, técnico ‘blanquiazul’, sostuvo que se concentrarán en sumar puntos en estas últimas dos fechas pensando en la tabla acumulada.

“Sí, numéricamente ya no tenemos posibilidades en el Apertura. Pero acá siempre tenemos que sumar, el acumulado es importante, nos quedan dos fechas para terminar este torneo y después arrancar el Clausura que va a ser una nueva oportunidad para todos”, respondió el argentino.

Y es que Alianza, con esta derrota, se mantiene con 29 puntos a ocho del líder, Melgar, a falta de dos jornadas por disputarse. El Apertura se definirá entre el ‘Dominó', Sport Huancayo y Sporting Cristal.

El estratega ‘íntimo’ habló sobre el trámite del compromiso en el estadio Guillermo Briceño. “Binacional trataba de buscar rápido a sus extremos con cambios de juego. La jugada del gol viene porque nosotros estábamos manejando y nos equivocamos, rápidamente nos meten un pelotazo que nos sorprende y recibimos el gol. Después, pasaron algunos minutos y vino la expulsión, con eso se hizo difícil jugar bien”.

Carlos Bustos dio conferencia de prensa tras caer con Deportivo Binacional.

GOL DE BINACIONAL

Víctor Cedrón marcó el único gol del partido a los 55 minutos. La jugada se inició muy cerca del área del ‘Poderoso del Sur’. Miguel Cornejo intentó jugar con un compañero, pero su envío quedó en los pies del colombiano Yonatan Murillo, quien realizó un pase largo a las espaldas de la defensa rival, la cual se encontraba muy adelantada.

‘Vican’ corrió al espacio. Aldair Fuentes corrió para intentar frenar el ataque, no obstante el extremo fue muy hábil y se cruzó para que el ‘íntimo’ no lo toque. Una vez que quedó de cara a Ángelo Campos, decidió colocar el esférico en lugar de rematar fuerte. El ‘Mono’ no pudo hacer nada para evitar el primero del club de Juliaca.

Foto: Binacional.

SEGUIR LEYENDO