Golazo de Víctor Cedrón para abrir el marcador a favor de Binacional sobre Alianza Lima

Víctor Cedron anotó el 1-0 en Alianza vs Binacional.

Deportivo Binacional supera por la mínima diferencia a Alianza Lima por la jornada 17. Víctor Cedrón aprovechó un pase largo, corrió con dirección a la portería ‘blanquiazul’, pisó el área y colocó el balón para anotar el 1-0 de los locales. Con este resultado, los ‘íntimos’ quedan fuera de la pelea del Torneo Apertura.

Esto ocurrió a los 55 minutos. La jugada se inició muy cerca del área del ‘Poderoso del Sur’. Miguel Cornejo intentó jugar con un compañero, pero su envío quedó en los pies del colombiano Yonatan Murillo, quien realizó un pase largo a las espaldas de la defensa rival, la cual se encontraba muy adelantada.

Víctor Cedrón fue el futbolista que corrió al espacio. Aldair Fuentes corrió para intentar frenar el ataque, no obstante el extremo fue muy hábil y se cruzó para que el ‘íntimo’ no lo toque. Una vez que quedó de cara a Ángelo Campos, decidió colocar el esférico en lugar de rematar fuerte. El ‘Mono’ no pudo hacer nada para evitar el primero del club de Juliaca.

El delantero puso el 1-0 en Binacional vs Alianza por Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

