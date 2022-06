Abuelito usa a su lorito como claxon cuando pasea en bicicleta

El video ya cuenta con más de medio millón de reproducciones (Captura TikTok: cristhian_0326)

El ingenio que tenemos los problemas para resolver problemas cotidianos muchas veces supera lo que la lógica o lo imaginable puede dictar en cada situación. Lo bueno de estas situaciones es que en estas épocas, donde la tecnología está presente en casi todos lados, existe algo llamado TikTok para dejar inmortalizar escenas que nos pueden sacar más de una sonrisa.

Ocurre que en la plataforma de videos más grande de mundo, se ha hecho particular unas imágenes que tienen como protagonista a un abuelito que sale a cumplir con su rutina del día a día montado su bicicleta.

El detalle se encuentra en que no sale solo, lo hace bien acompañado de su pequeña y adorable mascota: un lorito. Pero eso no es todo, pues no va solamente de mero acólito, sino que cumple una función que causa ternura a más de uno.

Tal como se puede ver en la cuenta del usuario de TikTok, Cafú Ac, el pequeño animal viaja en el timón del vehículo de dos ruedas de su dueño y nada ni nadie parece perturbarlo.

Es más, hasta parece que espera con ansias cumplir la misión que su propietario le ha encomendado que es la de servir como claxon. Así es que cada vez que el adulto mayor le toca la cabecita, este hace un sonido particular que avisa, a quien vaya adelante, que tome sus precauciones porque su dueño va a pasar.

Como era de esperarse, este mini clip de inmediato se ha vuelto viral de inmediato, alcanzando la espectacular cifra de más de 539 mil reproducciones. También ya pasó la barrera de los 14 mil me gusta, y una infinidad de comentarios celebran la originalidad del abuelo que no solo usa a su mascota sin causar ningún tipo de dolor o torturarlo. Además de sacarlo a pasear por las calles de Lima.

“Me levantó el ánimo después de la derrota de mi Perú”, “el timbre de los Picapiedras”, “el loro: ya mela no soy tu juguete”, “jaja solo pasa en Perú”, “encontré otra función para aves jaja”, “Lo golpean como no va gritar”, “nos vamos de paseooo”, “eso me falta a mí porque anda en bici”, con algunos de los hilarantes mensajes que se pueden leer en la mencionada red social.

A REÍR UN POCO

Ganar unas risas para olvidar ciertas penas es otras de las características que tenemos los peruanos. Claro ejemplo es video que se vi hizo viral hace unos tras la dolorosa derrota de la selección peruana ante su similar de Australia y que dejó a la ‘blanquirroja’ fuera del mundial de Qatar 2022.

Pasa que en una ‘pichanga’, jugada después del fatídico partido, el arquero de uno de los equipo imitó los extravagantes movimiento del portero oceánico Andrew Redmayne.

Como se puede ver, el simpático personaje salta y baila como lo hizo Redmayne para confundir a su rival a la salida de un tiro de esquina, en una losa deportiva de Lima.

Mientras esto ocurría, sus amigos que se encontraban en la banca de suplentes grabando el match, no pudieron aguantar y estallaron en risas al ver la curiosa acción de su compañero.

Al final si logró su cometido y evitó que el equipo atacante vulnere su portería, al menos esa jugada. Aunque si así tapó todo el encuentro, imaginamos que pocos goles le habrán marcado esa noche.

