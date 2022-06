Retiro AFP 2022: hoy viernes 17 de junio puedes presentar tu solicitud si tu DNI termina en 7

La Asociación de AFP indicó que para una mejor atención y garantizar el acceso ordenado a la plataforma, se cuenta además con un cronograma que podrán seguir de acuerdo con el último digito o letra de su documento de identidad.

Luego de haberse superado los problemas técnicos que había presentado la plataforma de consulta de retiro de AFP (www.consultaretiroafp.pe), los usuarios ya pueden proceder con el registro de su solicitud del retiro de hasta S/ 18,400 que es equivalente a 4 UIT. En este artículo, te vamos a explicar paso a paso cómo debes realizar tu trámite de retiro del fondo de tu pensión.

Desde la plataforma principal, la Asociación de AFP ofrece unas indicaciones importantes, por lo cual se sugiere que la leas con mucha atención, entre ellas el horario para que puedas presentar tu solicitud que es, de lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., excepto feriados.

Cabe precisar que solamente puedes presentar una sola solicitud; es decir que si por algún motivo cometes algún error ya no se puede corregir, así que ten en cuenta muy bien ese detalle. Es por ello, se sugiere que se presente de manera pausada y que se verifique bien los datos que se van a ingresar a la plataforma.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA PARA EL RETIRO DE LA AFP?

Luego de que leas las indicaciones que te da la Asociación de AFP, debes tener en cuenta el cronograma, según el último dígito de tu DNI. Recuerda que son tres fechas específicas por cada dígito. Si por algún motivo no logras presentar en ninguna de estas tres fechas específicas tu solicitud, podrás hacerlo desde el 26 de julio hasta el 10 de setiembre que está vigente la norma que permite acceder al retiro de AFP, de hasta 4 UIT.

De acuerdo a información emitida por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) del retiro AFP 2022, la entrega del monto a retirar se hará hasta en 3 armadas, las dos primeras de hasta 1 UIT cada una y en la tercera se desembolsará el monto restante; la primera, dentro de los 30 días calendario posteriores al registro de tu solicitud y las siguientes, a los 30 días calendario, contados desde el día siguiente de efectuado el desembolso anterior.

Recuerda que si te corresponde un pago mayor a 1 UIT no es necesario registrar una nueva solicitud para tus siguientes pagos. El registro es solo por única vez.

¿EN QUÉ ENTIDADES FINANCIERAS PUEDES RETIRAR EL FONDO DE TU AFP?

Es necesario que conozcas que son 10 las entidades financieras de los cuales uno va a poder colocar su cuenta bancaria para que le hagan el abono; sin embargo, vale recordar que está habilitado el Banco de la Nación, solo para los casos de la localidad en la cual resides no existe ninguno de los bancos que aparecen en la plataforma.

Entidades financieras donde puedes disponer el retiro de tu fondo de pensiones.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 31478 y la Resolución SBS N° 01767-2022, como afiliado activo al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrás realizar un único retiro de hasta 4 UIT (S/ 18,400) de tu fondo de pensiones. El pago se hará hasta en 3 desembolsos, dependiendo del monto que decidas retirar.

Recuerda que solo puedes presentar una solicitud de retiro y todos los datos que registres deben ser tuyos. Si tienes una solicitud de traspaso en curso, podrás acceder al retiro sin ningún problema. Las AFP de origen y de destino coordinarán el cronograma de tus pagos.

Ten presente que los montos de retiro podrían estar afectos a retenciones por deudas alimentarias hasta por un 30%, las mismas que serán ejecutadas al momento de realizar el cargo en la cuenta de la AFP.

El monto a depositar dependerá del saldo disponible que tengas al momento del pago. La AFP realizará el primer desembolso en un plazo máximo de 30 días de presentada la solicitud y las siguientes armadas, de corresponder, se pagarán a los 30 días contados a partir del día siguiente de efectuado cada desembolso.

¿Qué ocurriría con mis trámites en curso si hago la solicitud de retiro?

Si presentas una solicitud de Retiro de hasta 4 UIT y ya tienes un trámite de nulidad de afiliación o de libre desafiliación en curso, la AFP registrará el desistimiento del trámite de nulidad o desafiliación en forma automática, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento operativo.

Si tienes en curso o pagada una solicitud de Retiro de hasta 4 UIT y quieres presentar un trámite de nulidad de afiliación o de libre desafiliación, deberás restituir el saldo (el valor de las cuotas retiradas) con posterioridad al retiro, previo al inicio del trámite. El monto que deberás restituir podría ser mayor al retirado.

Si tienes en curso un trámite de Retiro de hasta 25% para un crédito hipotecario, sin conformidad de la entidad financiera, y presentas una solicitud de Retiro de hasta 4 UIT, el monto que solicites retirar afectará el valor del fondo que deberá tomarse para el Retiro de hasta 25%.

Si optas por el Retiro de hasta 4 UIT y luego deseas iniciar el trámite de Jubilación bajo el Régimen de Garantía Estatal o ya tienes el trámite en curso, deberás restituir cualquier retiro realizado para poder continuar con el mismo.

¿Podría presentar desistimiento del retiro una vez hecha la solicitud?

Podrás presentar el desistimiento de tu solicitud de retiro ante tu AFP, hasta 10 días antes de que la AFP realice el desembolso. Finalizado el cronograma, el registro será libre hasta el término del plazo de vigencia de la norma (10/09/2022). Verifica la lista de entidades financieras en las que podrás recibir tu dinero.

¿CUÁNDO PUEDO HACER MI SOLICITUD DE AFP?

La Asociación de AFP indicó que el cronograma es válido para los afiliados que viven tanto en Perú como en el extranjero, del 13 de junio hasta el 25 de julio. Finalizadas estas fechas, el registro de solicitudes continuará sin seguir un cronograma a partir del 26 de julio, hasta cumplirse los 90 días calendarios establecidos por la ley para solicitar los retiros.

Cronograma AFP

¿CÓMO TRAMITAR EL RETIRO DE LA AFP?

Cuando ya has ingresado a la plataforma de consulta de retiro de AFP (www.consultaretiroafp.pe), haces click en la opción iniciar solicitud, cabe recordar que es importante leas detenidamente las indicaciones de la Asociación de AFP. Cuando ya estás a punto de empezar tu proceso de retiro, asegúrate de tener a la mano:

1. Tu documento de identidad físico

2. Tu contraseña para ingresar a la cuenta de tu AFP

3. Tu número de cuenta bancaria

No te preocupes si tu DNI está vencido; puedes utilizarlo igualmente:

-Si fue emitido después 31/05; en ese caso utiliza tu DNI anterior. Es decir, si tienes un DNI nuevo que se emitió a partir del 1 de julio en adelante, utiliza los datos del anterior.

En la plataforma, lo primero que hacemos es colocar nuestro número de DNI y nuestro dígito de verificación. Recordemos que el dígito de verificación es el número que está al costado del guion donde termina el número de nuestro documento de identidad.

Luego de colocar tu DNI y dígito de verificación, se coloca la fecha de nacimiento, después de ello haces click en la opción “No soy un robot”, y por último presionas el botón consultar. En la siguiente ventana se pide una verificación de identidad. Por tu seguridad, para validar tu identidad, ingresa la clave con la que ingresas a la zona privada en la página web de tu AFP.

Asociación de AFP

Después de validar tu identidad, eliges la opción “Sí acceder al retiro”. Prontamente se procede a hacer click “Registrar Solicitud”. Inmediatamente sale el siguiente mensaje. “Si aun no has pensado que hacer con tu dinero, ¡te damos una idea! Es una invitación de la AFP que realiza al usuario para invertir el dinero retirado dentro de la propia AFP. Así que hay que tener cuidado al momento que se llena la solicitud.

Con la Cuenta de Aporte Voluntarios de Libre Disponibilidad de tu AFP, puedes:

-Seguir invirtiendo en el mercado local e internacional

-Acceder al rendimiento de los fondos de la AFP: 10.56% al año (*)

-Retirar lo que necesites cuando quieras y las veces que quieras, sin pagos adicionales

-Gestionar esta cuenta de forma independiente a tu fondo de jubilación

(*) Fuente SBS: Boletín Estadístico Mensual Abril 2022. Rentabilidad nominal anualizada del Fondo de Pensiones Tipo 2 por el periodo abr. 1994-abr. 2022 (28 años).

Luego de leer los términos de las posibilidades de lo que puedes hacer cuando dispongas tu dinero, se coloca click en el botón entendido. Más adelante, aparece una pantalla donde indica que tienes un monto máximo disponible a retirar, que puede ser de más de S/ 18,400.

El usuario puede colocar el monto a retirar, pero primero te muestra tu saldo disponible para retiro, ingresa el monto a retirar de tu fondo, puedes colocar el monto total o tal vez un monto menor.

Puedes retirar como máximo el monto disponible indicado. El monto disponible podría variar dependiendo del saldo que tengas en tu cuenta individual al momento de realizar el retiro o en caso tengas otra solicitud de retiro u otro trámite en curso.

¿CÓMO ES EL CRONOGRAMA DE RETIRO DE LA AFP?

Estas son las fechas designadas por la SBS para realizar el trámite. Los pagos se harán 30 días calendario después de ingresada la solicitud.

Último dígito 9 - Fecha de solicitud 13, 14 de junio y 12 julio.

Último dígito 8 - Fecha de solicitud 15, 16 de junio y 13 de julio.

Último dígito 7 - Fecha de solicitud 17, 20 de junio y 14 de julio.

Último dígito 6 - Fecha de solicitud 21, 22 de junio y 15 de julio.

Último dígito 5 - Fecha de solicitud 23, 24 de junio y 16 de julio.

Último dígito 4 - Fecha de solicitud 27, 28 de junio y 17 de julio.

Último dígito 3 - Fecha de solicitud 30 de junio, 01 de julio y 20 de julio

Último dígito 2 - Fecha de solicitud 04, 05 y 21 de julio.

Último dígito 1 - Fecha de solicitud 06, 07 y 22 de julio.

Último dígito 0 u otro carácter - Fecha de solicitud 08,11 y 25 de julio.

En el portal de la Asociación de AFP te consultan, ¿si quieres trasladar la totalidad, o parte de tu retiro, a la Cuenta de Aportes Voluntarios de Libre Disponibilidad en tu AFP para hacerle crecer?

Si respondes que “Sí”, estás confirmando que quieres invertir el monto del dinero dentro de la propia AFP. Es por ello que te van a crear una cuenta de inversión dentro de la propia AFP que tal vez se pueda sacar luego, pero es todo un procedimiento a largo plazo.

Y si respondes que “No” y quieres sacar tu dinero directamente a tu propia cuenta, colocas en la opción “No, gracias”, y se continúa con el trámite. Se coloca continuar y registras tus datos. En esa opción se tiene que llenar los datos de tu banco, es decir a donde quieres que se haga el abono, si a una entidad financiera o un banco en el extranjero porque quizás hay personas que residen en el extranjero que también tienen fondos y quieren acceder a este retiro. En caso quieren que se le abone en una cuenta en el extranjero. Es por ello que en la plataforma te consultan por el lugar de destino del retiro, una opción es el pago en una entidad financiera en Perú o pago en un banco en el extranjero.

Es necesario que luego ingreses tus datos de contacto y de pago, en la plataforma aparecen los datos de tu lugar de residencia, tales como departamento, provincia, distrito y dirección. Recuerda que tienes que colocar el lugar donde actualmente resides.

Es necesario que sepas que cuando ingresas los datos de pago en el Banco o Entidad financiera donde se te va abonar, tienes que considerar el número de cuenta (sin código interbancario). Luego de colocar tu cuenta bancaria, tienes que considerar un correo electrónico y un número de teléfono celular. Sobre tus datos de contacto, pensando en proteger tu dinero y evitar fraudes, es posible que tu AFP valide tus datos de contacto.

Cuando tu solicitud haya sido registrada se te enviará la constancia de registro a través de un correo electrónico. En caso los datos bancarios que colocaste en tu solicitud no sean correcto esta será rechazada. Recuerda revisar siempre tu bandeja de correos no deseados o spam.

Ten en cuenta las siguientes consideraciones:

-Un afiliado puede registrar solo una solicitud de retiro.

-Se usará los datos que ingresaste para fines de verificación y toda posterior comunicación en tu condición de afiliado.

-Recuerda que, si retiras todo el dinero de tu fondo, no contarás con saldo para una posible pensión, jubilación, pensión de invalidez o pensión de sobrevivencia para tus beneficios; y que cualquier retiro extraordinario afectará estas pensiones o al acceso a cualquier posible beneficio en el SPP.

Luego de leer las consideraciones, elegiste la opción “tengo cuenta”, tienes que saber que:

-La cuenta debe estar activa a nombre del afiliado, ser en soles y unipersonal (no mancomunada). Asegúrate que tus datos registrados en la entidad financiera sean los mimos que tienes registrados en la AFP, caso contrario, tu solicitud podría ser rechazada o el pago podría no ser efectuado.

-Tu banco, en lugar de utilizar la cuenta que registraste, podría abrir una cuenta a tu nombre para depositar el monto de tu retiro. No la canceles. Asegúrate de mantenerla activa hasta recibir todas las armadas correspondientes a tu retiro.

-Si escoges que tu retiro sea depositado en una cuenta del BCP y tienes cargos recurrentes o débitos automáticos en tu tarjeta de débito (tales como el pago de servicios, seguros, suscripciones, etc.), algunos podrían cobrarse de tu Cuenta Contigo BCP. En ningún caso se aplicarán embargos, retenciones, compensaciones u otros conceptos similares. Recuera que podrás solicitar en cualquier momento la desafiliación de tu cuenta a la tarjeta débito en cualquier agencia del BCP a nivel nacional.

Si solicitaste la transferencia a un banco en el extranjero, ten en cuenta:

-La evidencia (sustento) de tu cuenta bancaria debe ser nítida, contener tu nombre y número de cuenta, si no tiene estos datos la solicitud podría ser rechazada. Además, en el caso de Integra, debe encontrarse en idioma español o inglés.

-El costo de la transferencia al exterior es asumido por el afiliado.

-Consulta con tu banco si requiere de un banco intermediario para recibir transferencias desde el exterior si fuera necesario y no lo registras, es posible que tu pago rebote y te genere gastos adicionales.

-Si la moneda no se encuentra en la lista, elije dólares o euros.

-Para Profuturo e Integra, la transferencia se realizará en dólares o euros, siendo el banco final el que realizará la conversión a las monedas de tu cuenta bancaria.

-La transferencia se efectuará de acuerdo el tipo de cambio que se cotice al momento del pago por la entidad que la AFP elija para realizar el cambio de moneda, siendo posible que se instruya en dólares o en euros.

-Si no has ingresado todos los datos requeridos para realizar la transferencia bancaria la exterior, el pago de tu retiro podría no hacerse efectivo, lo cual podría generar costos bancarios adicionales que serán descontados de la transferencia y tiempos adicionales para la transferencia.

Para los bancos en el extranjero:

-El SWIFT es obligatorio para todos los destinos y adicionalmente se puede requerir otros códigos.

-El IBAN es obligatorio para bancos europeos.

-La Cuenta CLABE es obligatoria para bancos de México.

-El Transit Number es obligatorio par bancos de Canadá.

-EL CBU es obligatorio para bancos de Argentina.

-El BSB es obligatorio para bancos de Australia

-De requerir mayor información para procesar tu solicitud o en caso de rebote del pago, tu AFP se comunicará contigo.

-Los costos de envío y reenvío, en caso de rechazo, serán asumidos por el afiliado y cargados sobre el monto de transferencia.

Es importante que tengas en cuenta que tu AFP te va a pedir la autorización para utilizar tus datos personales ingresados en esta solicitud. Es por ello que te debes fijar si marcas “Sí” o “No” en la opción. Si marcas que “Sí”, recibirás promociones y publicidad. También, es importante que leas la Cláusula de protección de datos personales. Luego de ello se coloca continuar.

RESULTADOS

En la siguiente página te va a salir el resumen donde te va a figurar los datos del monto a solicitar, los datos de la cuenta que has colocado, la dirección, el correo, el celular para que puedas certificar o puedas comprobar que los datos que se ha colocado son los correctos, luego de eso colocas en la opción registrar y después sale una pantallita que confirma tu registro de solicitud.

Luego de ello, esperamos que se haga el abono correspondiente, recordemos que la primera armada, se va a recibir máximo en 30 días después de haberse prestando la solicitud.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL RETIRO DE AFP?

Las ventajas que tienes en el mercado, si retiras tus fondos de las administradoras de pensiones (AFP) es que puedes ahorrar o invertir el monto de dinero retirado en un negocio.

Si deseas ahorrar y rentabilizar tu dinero puedes elegir la opción de depósito a plazo tradicional. Las tasas del depósito dependerán del monto y el plazo pactados, pero podrían llegar hasta un 8% anual, según indicó Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

Otra opción es el depósito a plazo en cooperativas, ya que estas ofrecen tasas de interés mayores por depósitos a plazo en los bancos, financieras o cajas, pero tienen un alto riesgo.

Otra posibilidad interesante para empezar ahorrar tu dinero es en las compañías de seguros, locales y extranjeras. Esto porque muchas de ellas ofrecen planes de inversión con coberturas de vida, “cuyas tasas de rentabilidad son aseguradas y suelen ser interesantes, en algunos casos superiores al 6% anual”.

Los fondos mutuos también son inversiones con rentabilidad variable, la cual dependería de los tipos de instrumentos que se adquieran.

De acuerdo a Carrillo Acosta, invertir el dinero siempre será lo más recomendable, pensando siempre en el largo plazo. Así, es posible que algunas personas opten por invertir directamente en títulos valores listados en la Bolsa de Valores de Lima (acciones, bonos, etc.), lo cual se puede hacer a través de una Sociedad Agente de Bolsa.

Dado que la aprobación de este sexto retiro de la AFP asciende hasta las 4 UIT, “se podría completar la cuota inicial para un departamento, y el resto del dinero obtenerlo a través de un crédito hipotecario”, expresó el economista.

Esta es una alternativa de inversión muy recomendable, ya que el pago de la cuota del préstamo puede “reemplazar” al pago de un alquiler y se está adquiriendo un bien de largo plazo. En el futuro, este incluso se puede alquilar a terceros y obtener así un ingreso pasivo.

Por otro lado, los afiliados a las AFP que planean realizar el retiro voluntario de su fondo previsional, es importante darle un buen uso, ya que este dinero está pensado para su futuro. Es por ello que sigue estos consejos para invertir parte de tu fondo pensionario en un negocio.

Con un pequeño capital, esta iniciativa puede comenzar sin la necesidad de un local físico, ya que puedes vender productos, alimentos, servicios o dar clases de manera online, sin la necesidad de moverte de casa.

En la otra cara de la medalla, retirar tu AFP también representa una desventaja y riesgo, ya que puedes poner en riesgo el futuro de tu vejez. Y si usas el dinero retirado para diversos gastos, ajenos a la jubilación, tus fondos pueden perder rentabilidad.

Es así que las AFP administran los aportes de sus afiliados, ya sean trabajadores dependientes o independientes, con el fin de cubrir una muy importante necesidad: la jubilación. Este objetivo cobra mayor significado en nuestro país, donde no existe una adecuada cultura de ahorro.

“Si retiras tu AFP corres el riesgo de perder la rentabilidad que tu fondo hubiese generado con el porcentaje retirado. Al reducir tu fondo, tu pensión también se hará menor como consecuencia”, indicó el experto en finanzas de Pacífico Business School.

Quizá el interés de retirar tu fondo no responde a gastos ajenos a la jubilación, sino al temor ante una crisis económica. Es necesario que sepas que dicha decisión te haría materializar la desvalorización y convertirla en pérdida, ya que no dejarías tiempo para que tu fondo se recupere después de la crisis. Actualmente existe la posibilidad de acceder a retiros extraordinarios de los fondos de pensiones, por lo que se recomienda evaluar tu decisión.

¿CÓMO PUEDO HACER SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE RETIRO AFP 2022?

En la plataforma www.consultaretiroafp.pe, debes ingresar tu número de documento de identidad para consultar el estado de su solicitud. En caso te encuentres en AFP Hábitat puedes hacer el seguimiento de tu tramite dando click aquí.

En la plataforma para hacer seguimiento tu trámite, tienes que colocar tu DNI y dígito de verificación, después de ello haces click en la opción “No soy un robot”, y por último presionas el botón consultar. Cabe precisar que esta opción recién está disponible dos días después de haberse realizado el trámite de tu solicitud.

Seguimiento de solicitud de retiro de AFP

