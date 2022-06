Titulares de ONPE y del JNE tuvieron reunión con embajadora de Estados Unidos

Las autoridades electorales y Lisa Kenna dialogaron sobre la importancia de asegurar la independencia de los organismos electorales. Foto: Andina

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, tuvieron una reunión con la embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kenna durante este miércoles 15 de junio.

Asimismo, de acuerdo con lo que informó la embajada del país norteamericano en sus redes sociales, en el encuentro se abordó principalmente el tema de la “importancia de asegurar la independencia de los organismos electorales”.

Cabe resaltar que este encuentro se está llevando a cabo a pocos meses de que se realicen las elecciones regionales y municipales previstas para este mes de octubre. Ante este escenario tanto la ONPE como el JNE tendrán un rol importante, pues son parte del grupo de instituciones que sostienen el sistema electoral, junto al Reniec.

De este modo, es preciso mencionar que Estados Unidos fue uno de los países que resaltó la realización de las últimas elecciones generales , en las que el presidente Pedro Castillo logró ganar. A través de un comunicado en aquella oportunidad, el secretario de Estado de dicho país, Antony Blinken, calificó como “libres y justas” a los comicios llevados a cabo en el Perú.

“En nombre del pueblo de Estados Unidos, felicito al pueblo de Perú por hacer oír su voz en unas elecciones presidenciales y legislativas libres y justas”, indicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Asimismo, este último proceso electoral contó con el apoyo de la supervisión por parte de observadores internacionales, los cuales han negado que haya existido algún tipo de irregularidad.

INSCRIPCIONES PRESENCIALES

Durante la tarde del miércoles 15 de junio, diversas organizaciones políticas reclamaron debido a la aparición de problemas relacionados al sistema informático del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la inscripción de candidatos de las Elecciones Municipales y Regionales del 2022.

El Jurado Nacional de Elecciones amplió por 72 horas el plazo de inscripción de candidatos para las elecciones municipales y regionales 2022. Foto: Andina

De este modo, el vocero de Somos Perú, Guillermo Aliaga, expresó que el comunicado del JNE anunciado ayer por la noche es un “paleativo” y un “desenfriolito” a lo que está sucediendo debido a que durante la madrugada no se pudo llevar a cabo las inscripciones. Por esa razón, exigió que la entidad estatal habilite la mesa de partes de forma presencial .

“Durante toda la madrugada no se ha ingresado ni una lista. El jurado tiene que habilitar la mesa de partes presencial (...) No sólo es problema del Internet, [El JNE] tiene que hacer mea culpa y demandamos que la presentación de listas sea presencial”, enfatizó.

Finalmente, señaló que el JNE abrió su sistema el día 7 de junio y se dio como fecha límite el 14 de junio. “Lamentablemente no se ha podido proceder con la inscripción de candidatos porque no se permite la firma digital”, agregó Aliaga, quien reclamó que no hubo respuesta alguna a las demandas en pleno partido del Perú vs. Australia y dicha situación hizo que solo se inscriban hasta el momento 4 listas del partido a nivel nacional.

