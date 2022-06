Susel Paredes llama “fraude” a comisión investigadora de las Elecciones 2021 y provoca discusión con Martha Moyano

Susel Paredes y Martha Moyano tuvieron un entredicho en el Pleno del hoy miércoles. VIDEO: Congreso TV

Las congresistas Susel Paredes (Partido Morado) y Martha Moyano (Fuerza Popular) protagonizaron una tensa discusión en la sesión del pleno del Congreso de la República en torno a la comisión investigadora de las Elecciones Generales 2021, que presidió el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya.

Todo empezó cuando Paredes calificó como “fraude” el informe final de dicho grupo de trabajo, ya que no determina si existió una vulneración a la voluntad popular; sin embargo, igual recomienda denunciar constitucional y penalmente a las autoridades electorales.

“No votaron muertos. La misma gente que dice les han falsificado su firma dicen ‘es mi firma’. ¿Saben qué es un fraude? Esta comisión es un fraude. (…) Porque se ha gastado un montón de plata y no se ha podido concluir nada determinante”, dijo Paredes Piqué.

Acto seguido, tomó la palabra Moyano, quien exigió a la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Lady Camones, que invite a la parlamentaria no agrupada a retirar sus palabras. “No puede ofender una comisión que ha sido aprobada aquí en el pleno”, argumentó la congresista naranja.

No obstante, Paredes le respondió que no iba a retirar sus palabras debido a que ella fue electa en dichos comicios. “¿Sabe por qué no puedo retirar la palabra? Porque en mi absoluta interna convicción personal pienso que esa comisión fue un fraude porque yo misma soy producto de esas elecciones. ¿Cómo voy a decir que hubo fraude si me han elegido a mí en esas elecciones generales?”, aseveró.

Ante la negativa de la legisladora del Partido Morado, Camones Soriano le pidió al relator leer el reglamento del Congreso, e instó, por cuarta vez, a Susel a retractarse, pero no retiró sus calificativos. “Corriéndome todos los riesgos, como dijo mi colega Alberto de Belaunde, no retiro nada”, expresó con dureza. Esto provocó que la sesión se suspenda y se dio paso a junta de portavoces.

VOLVIERON A DISCUTIR

Luego de reanudarse la sesión, los incidentes en el pleno continuaron. La presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, llegó para poner orden y le pidió a Paredes Piqué que retire sus palabras.

Sin embargo, esta se negó otra vez y ambas parlamentarias se volvieron a enfrascar en una riña verbal llena de calificativos. “Aquí hemos oído a muchos colegas decir ‘retiro la palabra, pero sigo pensando lo mismo’, yo no voy a hacer eso porque eso sería ir contra mi propia convicción. No le he faltado el respeto el respeto a nadie, reafirmo mi simpatía y afecto para el almirante Montoya, pero tengo una opinión política y no voy a renunciar a ellas porque para eso he venido aquí”, dijo la congresista morada.

Tras esta intervención, Alva Prieto le pidió a Moyano ya finalizar con la discusión, a lo que ella puntualizó: “Para terminar con esto, la colega Susel ha ofendido a los miembros de la comisión y eso está grabado. La congresista no tiene la valentía ni honestidad para expresar sus disculpas. No importa, vamos a continuar, pero el reglamento y las leyes están hechas para cumplirlas”.

El impase culminó con la intervención de la titular del Parlamento, quien dijo esperar que esta clase de situaciones no vuelvan a pasar en el pleno. “Ya sabemos que no está de acuerdo con el informe pero que respeta a todos los miembros de la comisión. Eso debe quedar claro”, dijo Alva Prieto para continuar con el debate.

