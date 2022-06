La decepción de Ricardo Gareca tras quedar fuera del Mundial: “No queríamos llegar a tanda de penales”

Ricardo Gareca analizó el duelo entre Perú y Australia. (Foto captura)

Ricardo Gareca se mostró sereno en la conferencia luego de la eliminación de Perú a manos de Australia en el repechaje. El estratega de la blanquirroja analizó el encuentro y fue muy directo en sus palabras respecto al desempeño de sus pupilos que no jugaron como esperaba.

El técnico argentino señaló que este encuentro generó muchas expectativas de lograr una segunda clasificación consecutiva a un Mundial. Pero afirmó que Australia fue un equipo que complicó mucho al combinado peruano y no dejó hacer su juego que tiene acostumbrado.

“Estuvimos cerca, pero lamentablemente no se dio. Hicimos todo lo posible, nos enfrentamos a un gran rival. A una selección que nos trabajó bien el partido. Tuvimos nuestras oportunidades en el alargue, un partido muy trabado, estudiado, de muchas faltas y con pocas situaciones de gol”

Además, afirmó que en sus planes no quería llegar hasta una tanda de penales ya que era más suerte que logro propio. También reafirmó en que no tiene nada que recriminar a sus muchachos ya que fueron ellos los que llegaron a estar en un segundo repechaje consecutivo. “Fue un partido muy trabado, de mucha marca y pocas ocasiones de gol. No queríamos llegar a tanda de penales. Los muchachos dejaron todo. La decepción es lógica por haber quedado fuera de un Mundial”, expresó.

No ocultó revelar que siente una decepción grande por no haber logrado lo que tanto habían anhelado, pero aseguró que el fútbol es así. Asimismo, comentó que cuando llegue a Lima dará la tan esperada respuesta para saber si se queda al mando de Perú o si da un paso al costado como se ha venido mencionando.

PERÚ VS. AUSTRALIA

Australia logró su tan ansiada clasificación al Mundial de Qatar-2022 tras ganar 5-4 a Perú en definición por penales (0-0 en 120 minutos). La tanda de penales se inició con una gran atajada de Pedro Gallese, quien fue la figura de la blanquirroja y protegió bien la portería de los pocos ataques que tuvo la selección australiana. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los ‘aussies’ calcularon bien sus tiros de penal y tras dos fallas, de Advíncula y Valera, lograron llevarse la clasificación al mundial de Qatar 2022, que se jugará en el mes de noviembre.

En el partido de repechaje intercontinental entre la Conmebol y la Confederación Asiática (AFC) disputado en Al Rayyan. En los tiros por los doce pasos, los ‘Socceroos’ fueron más efectivos y así lograron su sexta participación mundialista al anotar cinco de los seis tiros.

Con la derrota de Perú, Sudamérica tendrá cuatro equipos en el Mundial: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.

El seleccionador de Australia, Graham Arnold, declaró que la clasificación de su país al Mundial de fútbol Qatar 2022, tras vencer a Perú en penales en el partido de repesca, es una de las más “grandes hazañas” deportivas.

El cuadro australiano conformará el grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez. (Foto: Internet)

CALENDARIO DE LA FASE DE GRUPOS

La fase de grupos tendrá una duración de 12 días, donde se jugarán cuatro partidos por día. Asimismo, los últimos encuentros de cada grupo se disputarán en simultáneo. Los horarios la Selección de Australia oscilarán desde las 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00 horas.

A continuación la fecha y horarios (hora peruana) de todos los partidos del combinado asutraliano en esta primera parte de Qatar 2022:

GRUPO D

22/11 | Francia vs. Australia | 02:00 pm

22/11 | Dinamarca vs. Túnez | 08:00 am

26/11 | Francia vs. Dinamarca | 11:00 am

26/11 | Australia vs. Túnez | 05:00 am

30/11 | Túnez vs. Francia | 10:00 am

30/11 | Australia vs. Dinamarca | 10:00 am

