Perú vs Australia: asistente técnico de Arnold Graham destacó experiencia de la ‘blanquirroja’

Perú y Australia se miden este 13 de junio en Doha.

Perú vs Australia se enfrentan por el repechaje al Mundial de Qatar 2022 y ambas selecciones se vienen analizando completamente para no dejar escapar ningún detalle y puedan llevarse la victoria este lunes 13 de junio, cuandos e midan en el estadio Ahmad bin Ali. En ese sentido, el asistente técnico de los ‘Socceroos’, René Meulensteen, fue consultado por el rival y él se refirió a la selección peruana destacando su experiencia.

“Siempre me ha gustado el fútbol sudamericano. Siempre he estado interesado en él, tienen un buen estilo. Existen diferencias entre algunas naciones, pero hablando de Perú creo que están muy bien. Tienen un equipo con experiencia que han estado juntos un buen tiempo. Son buenos futbolistas, si los dejas jugar pueden herirte , nuestro trabajo es asegurarnos que eso no suceda. Creo que tienen jugadores de mucha habilidad con la actitud correcta para hacer el juego correcto. Si los dejas jugar, ellos te pueden herir”, comentó el exfutbolista neerlandés, quien también destacó el subcampeonato de la Copa América 2019.

Los ‘Canguros’ vienen trabajando desde la semana pasada en Qatar y se podría decir que tienen un mejor tiempo de adaptación. El 7 de junio vencieron a Emiratos Árabes Unidos por 2-1 por el repechaje de las Eliminatorias Asiáticas y lograron avanzar. Una de sus figuras es Ajdin Hrustic, quien anotó el gol definitivo ante los árabes y recientemente se coronó campeón de la Europa League con el Eintracht Frankfurt.

Perú y Australia se verán las caras este lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Ahmad bin Ali Stadium, escenario que fue construido el 2003, en un principio para aproximadamente 20 mil espectadores. Aunque ahora, luego de su remodelación en el 2020, el complejo tiene una capacidad para 40 mil personas.

René Meulensteen es un exfutbolista neerlandés que trabaja de la mano con Arnold Graham. VIDEO: Movistar Deportes.

GARECA TIENE EL ONCE DEFINIDO

Según lo que se pudo ver en los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, Ricardo Gareca ya tiene definido su once para el duelo ante Australia. El ‘Tigre’ iría de la siguiente manera de presentarse ningún inconveniente hasta el lunes: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Las preocupaciones más grandes del estratega argentino basta el miércoles de esta semana era por el ‘Rayo’ y por el volante del Celta de Vigo. Sin embargo, ya estrenan con normalidad y llegarán sin problemas para el lunes 13 de junio.

Ricardo Gareca ya tiene pensado el equipo titular que podría enfrentar a Australia por el repechaje. (Foto: FPF)

PERÚ LE GANÓ A AUSTRALIA EN EL 2018

Perú y Australia se verán las caras luego de 1.448 días (3 años y 11 meses), la última vez fue en el Mundial rusia 2018, en el marco de la tercera fecha del grupo C. Pasó un martes 26 de mayo. La ‘bicolor’, con cero puntos (y ningún tanto) tras caer ante Dinamarca y Francia pese a gran desempeño, cerraba su participación frente los ‘socceroos’ en el Estadio Olímpico de Sochi.

A los 18 minutos del cotejo, André Carrillo, posiblemente el mejor jugador de la ‘blanquirroja’ en la Copa, llegó por derecha y le pegó un fuerte remate cruzado de volea que venció el arco de Mathew Ryan. ¡Golazo! Y de inmediato, las lágrimas de emoción cayeron desde las tribunas del recinto deportivo. Luego Paolo Guerrero alargó la cuenta y selló el compromiso con el 2-0 final.

