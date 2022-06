Breno Naranjo, jugador peruano que milita en Australia: “Todos me dicen que Perú va a ganar” el repechaje

El delantero dejó Deportivo Municipal y ahora juega en la segunda división de Australia.

Breno Naranjo, peruano que juega en Australia desde esta última temporada, se refirió al partido de repechaje que tendrá el páis de Oceanía con la selección peruana el próximo 13 de junio. El delantero de 26 años, que viste la camiseta del St. Albans Saints de la segunda división, confesó que todos sus compañeros de esta nación saben que la favorita es la ‘blanquirroja’.

“No hay ni uno solo que me haya dicho que Australia va a ganar, todos me dicen que Perú va a ganar . Uno de mis compañeros de equipo me dijo que iba a apostar a que Perú ganará 3-0. Algunos me dicen que solo se levantarán para ver el resumen de la victoria de Perú. Ni siquiera se van a tomar la molestia de levantarse a las cuatro de la mañana (hora del partido en Australia) para ver a su selección jugar”, comentó el jugador, que también vistió las camisetas de la Academia Cantolao, Carlos A. Mannucci y Cienciano, en entrevista con La República.

Además, analizó el encuentro que tuvieron los ‘Socceroos’ ante Emiratos Árabes Unidos, donde vencieron por 2-1 y avanzaron a la siguiente instancia. “He visto los dos últimos partidos de Australia. Las chances que tuvieron de gol fueron de pelota parada y buscando centros por las bandas. Fuera de Hrustic, no hay otro jugador en particular que sea muy peligroso. Él es el único que destaca actualmente en la selección australiana”, resaltó.

Por otro lado, se refirió a una de las debilidades de los ‘Canguros’ que la selección peruana debería aprovechar. “Yo creo que el medio campo va a ser nuestro fuerte. Ellos siempre tratan de saltar la línea del medio, pasan rápidamente de defensa a ataque. Manejando el medio y con pases filtrados, vamos a hacerles mucho daño. En defensa, debemos evitar de hacer faltas cerca del área”.

Perú y Australia se verán las caras este lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Ahmad bin Ali Stadium, escenario que fue construido el 2003, en un principio para aproximadamente 20 mil espectadores. Aunque ahora, luego de su remodelación en el 2020, el complejo tiene una capacidad para 40 mil personas.

Perú y Australia jugaron en el Mundial Rusia 2018 por la última fecha del Grupo C.

ENTRENAMIENTOS EN DOHA

La ‘bicolor’ tendrá dos días de entrenamiento desde su llegada a Qatar. Sin embargo, la idea será ir a las prácticas y regresar lo más rápido posible al hospedaje para evitar el cansancio y estrés que genera el clima en Qatar. Este complejo también está climatizado.

El primer entrenamiento será el sábado 11 de junio a las 6:00 p.m. (hora qatarí) y 10:00 a.m. (hora peruana). El clima para ese día tendrá un máximo de 42 grados y el cielo estará mayormente despejado y con viento, pero en la noche bajará a 33 grados. El domingo 12 de junio se entrenará a las 9:30 a.m. (hora qatarí) y 1:30 a.m. (hora peruana). Ese día en la mañana tendrá también 42 grados.

Es importante resaltar que estas son las fechas en las cuales las temperaturas llegan a picos muy altos y es por ese motivo que el mundial pasó al mes de noviembre y no en junio como se nos tenía acostumbrados en los últimos años.

Gianluca Lapadula y Aldo Corzo disputando un balón aéreo. Foto: FPF.

