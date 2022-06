Mark Bosnich, exportero australiano: “Perú es favorito” | ENTREVISTA

Mark Bosnich, exportero australiano, conversó con Infobae sobre el momento de su selección y la posibilidad de enfrentar a Perú

La Selección Peruana ya conoce a su rival para el repechaje del Mundial de Qatar 2022. Australia derrotó a Emiratos Árabes Unidos y será el elenco al que se medirán los dirigidos por Ricardo Gareca buscando su clasificación para la cita mundialista.

Mark Bosnich es un exfutbolista australiano, se desempeñaba como arquero y llegó a jugar en clubes ‘top’ de Inglaterra como el Manchester United y el Chelsea durante varias temporadas, aunque no pudo alcanzar protagonismo por distintas razones. Él regresó a su país por el 2008 y dos años después colgó los guantes.

Infobae llamó a Mark Bosnich, para que analice el Perú vs. Australia y pueda hablar más sobre su selección.

¿Qué sensación le dejó la victoria de Australia sobre los Emiratos Árabes Unidos?

Estaba feliz de que ganaran, pero lo esperaba, A pesar de que los Socceroos habían estado en una mala racha, no habría esperado verlos perder ante los Emiratos Árabes Unidos. Eso es algo que también les hace bien para su confianza.

¿Qué concepto tienes de Perú después de verlo jugar contra Nueva Zelanda?, ¿Lo ves más fuerte o más débil de lo que era en Rusia 2018?

Después de ver a Perú en la eliminatoria y vs. Nueva Zelanda, no creo que haya mucha diferencia entre entonces y ahora. En 2018 obtuvieron 26 puntos, esta vez obtuvieron 24 puntos. Los pequeños detalles siempre importan a este nivel, pero en general no veo ninguna diferencia.

Tener a Guerrero fuera es una pérdida, pero Gianluca Lapadula es un delantero experimentado y peligroso... ha marcado 13 goles en 25 partidos con el Benevento esta temporada, y anotó en el amistoso vs. Nueva Zelanda, por lo que tendrá confianza.

Algunas personas señalan que Australia es un poco más débil que lo que fue en el Mundial de Rusia 2018, ¿piensas lo mismo?

Sí, Australia es un poco más débil de lo que era hace 4 años. Aunque comenzaron la calificación muy fuerte, realmente se alejaron hacia el final. No hay más Cahill y Rogic, puesto que se ha retirado por razones personales, sin embargo, Australia es mejor cuando son inferiores y la mayoría de la gente no espera que venzan a Perú.

Para ti, ¿quién llega mejor al partido de Perú vs. Australia?

Siento que a pesar de que Australia venció a Emiratos Árabes Unidos, Perú todavía llega al partido mejor y es favorito. Uno por uno tienen a los mejores jugadores y en Gareca un entrenador con mucha experiencia y trabaja excelente. También estuvieron en las semifinales de la Copa América el año pasad, por lo que serán favoritos.

Pero en Australia, ¿hay confianza de que puedan ganarle a Perú e ir al Mundial?

Todos estaban muy felices y aliviados de vencer a los Emiratos Árabes Unidos. En este momento, a muchos de los aficionados no les gusta el entrenador o el estilo de fútbol que juega su equipo, por lo que muchos aficionados estaban muy preocupados antes de enfrentar a los Emiratos Árabes Unidos, pero ahora que están en el último play-off, hay una sensación de que es un partido único y cualquier cosa puede suceder.

