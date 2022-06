¿No sabes cuándo usar asta o hasta? La RAE te aclara las diferencias

Las palabras homófonas pueden causar complicaciones a la hora de transcribir un texto. (EFE)

En el mundo de las letras, es común que muchas de las palabras que tenemos en el idioma español tengan un sonido muy parecido. En el ámbito académico a ese fenómeno se le llama palabras homófonas. Esto significa que dos o más palabras suenan igual pero tienen significado diferente. Recién uno podría hacer las diferencias respectivas cuando las escriben.

La cosa podría complicarse si es que esa palabra tiene una H al inicio pues la pronunciación no cambia en nada. Como se sabe, en el idioma español la letra H es muda y causante que muchas personas cometan errores ortográficos a la hora de escribir un texto o mandar un mensaje.

A partir de ahí, los que todavía no dominan e idioma en su totalidad, pueden encontrar más de un problema a la hora de transcribir una conversación. Es por eso que recurrimos a la Real Academia Española (RAE) para descubrir cuáles son las diferencias que hay entre asta y hasta. Además de saber cómo usar cada una de ellas de manera correcta.

ASTA SIN H

Según el diccionario panhispánico de dudas de la RAE, la palabra ‘asta’ es sustantivo y, según como sea usada esta palabra, podría tener más de un significado.

1. En el mundo de los toros, o incluso entre otros animales como los búfalos, el término “asta” se refiere al cuerno de un animal. Ejemplo: El asta del toro zarandeó al banderillero en Acho.

2. También se puede usar asta cuando se habla de las banderas. De acuerdo con la RAE, “Palo a cuyo extremo o en medio del cual se pone una bandera”. Ejemplo: El cuartel militar lució las banderas a media asta en señal de duelo.

3. f. Lanza o pica.

4. f. Arma ofensiva de los antiguos romanos que se usaba como lanza. También se refiere a dardo, para arrojarla contra el enemigo.

5. f. Anat. Cada una de las porciones, anterior y posterior, de la sustancia gris de la médula espinal, que a lo largo de toda ella penetran en el seno de la sustancia blanca, de modo tal que su sección transversal las presenta en forma semejante a dos pares de cuernos romos.

6. f. Cineg. Tronco principal del cuerno del ciervo.

7. f. Mar. Todas las piezas del enramado del buque que van desde la cuadra a popa y proa.

8. f. Mar. Extremo superior de un mastelerillo (Palo menor que se coloca en muchas embarcaciones sobre los masteleros).

9. f. Mar. Verguita en que se fija un gallardete para suspenderlo de tope de un palo.

10. f. Pint. Mango de brocha o de pincel.

11. f. desus. Hilada de ladrillos.

HASTA CON H

Todo lo contrario es si escribimos ‘hasta’. Ya que es una preposición que tiene un límite temporal de espacio o de cantidad.

Ejemplo: El trabajo se alargó hasta las 10 de la noche.

De acuerdo con lo explicado por el Diccionario panhispánico de dudas, cuando la palabra ‘hasta’ va seguida de un infinitivo, o de la conjunción que antepuesta a un verbo en forma personal, introduce oraciones subordinadas temporales.

Ejemplo: Lloré hasta ponerme enferma; No me iré hasta que me pagues.

Por otro lado, siempre según la Real Academia Española, la palabra ‘hasta’ también se puede usar como adverbio con el sentido de ‘incluso’ y, en ese caso, es compatible con otras preposiciones.

Ejemplo: Son capaces de estudiar hasta el amanecer.

Ahora sí, con esta sencilla explicación de los expertos en la lengua española ya no deberías tener mayores problemas para saber cuándo y cómo usar ‘asta’ o ‘hasta’ en cualquier texto que te toque redactor un caso.

