Joven denuncia golpiza e intento de robo por parte de presuntos serenos de la Municipalidad de San Luis

Joven de 25 años retiró dinero del cajero y fue golpeado por 3 agentes de serenazgo.

Un hombre fue brutalmente golpeado por unos presuntos agentes de serenazgo de la municipalidad de San Luis, cuando este había acudido a un cajero de una entidad bancaria para retirar la suma de 300 soles.

Juan José Bellido Casa, de 25 años, denunció que estaba caminando por el cruce de las avenidas Canadá y Rosa Toro en el mencionado distrito, cuando de pronto una camioneta del municipio empezó a seguirlo de manera sospechosa. Momentos después, estos agentes de seguridad bajaron de la unidad móvil y le habrían propinado una fuerte golpiza .

Según refirió la víctima, los tres presuntos agentes habrían querido robarle el monto de dinero que retiró del cajero. Al no poder hacerlo, quisieron darse a la fuga, pero él en un intento por retenerlos se colgó de la camioneta y los serenos siguieron golpeándolo y arrastrándolo por varios metros de la avenida. La esposa de la víctima, especificó las lesiones que estos agentes de seguridad le habían causado a Juan José.

“Le han golpeado la pierna, el brazo. Tiene hematomas en el cuerpo, en la cabeza y en el cuello”, comentó la esposa de Bellido Casa, quien acompañó a su pareja para interponer la denuncia en la comisaría del sector.

Agraviado denunció el hecho en la comisaría de San Luis.

En otro momento, la conyugue del agraviado le exigió al alcalde del distrito que tome medidas en el asunto y que apoye a su esposo, pues este, debido a la golpiza, necesitará una reparación económica por los daños causados.

“Yo quiero que esto no se quede así, que me apoye al alcalde a mí porque yo soy de San Luis, yo soy vecina y esto no puede quedarse así”, expresó la mujer.

De momento, solo dos de estos tres presuntos agentes de serenazgo fueron derivados hasta la comisaría del distrito, el tercero logró darse a la fuga con la camioneta de la municipalidad y al momento, solo uno de los dos que quedaron detenidos se mantiene en la dependencia policial en donde se interpuso la denuncia.

En tanto, ni el alcalde ni el municipio se han pronunciado al respecto sobre este ataque a Juan José, quien espera que las personas responsables se les aplique una sanción ejemplar y que la entidad edil se haga cargo por los perjuicios a su persona.

SEGUIR LEYENDO: